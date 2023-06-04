支持者喊「總統加油」！柯文哲啟程訪日　盼深入了解雙方

▲民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪日本前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／桃園報導

民眾黨主席柯文哲4日清晨啟程5天訪日東京行，預計拜會前首相野田佳彥、東京都知事小池百合子等日本政壇人物。只見柯文哲抵達桃園機場時，一旁還有支持者喊者「加油」、「柯總統」等言論；被問到希望此趟訪日行達到何種效果？柯文哲表示，希望能對日本有更深度了解，也要讓日本了解台灣狀況。

柯文哲4日清晨5時30分抵達桃園機場，準備搭乘長榮航空BR184班機前往東京成田機場，只見要走到櫃檯報到時，一旁許多民眾拿起手機拍照，也有人大喊「加油」、「柯總統」等言論，但柯文哲仍維持一號表情，反倒是一旁的夫人陳佩琪則是面帶微笑回應。

柯文哲與陳佩琪一同在桃機出境大廳前受訪，被問到此次訪日行希望可達到何種效果？柯文哲提及，日本是台灣在亞洲最重要的地方，而且兩國經貿往來密切，經貿關係排第3名，且日本又是美國在亞洲最重要夥伴，種種關係加起來，要對日本有更深度了解。

柯文哲指出，這次去日本要比照訪美一樣，拜會國會、行政部門、智庫、台商、學生等，希望能更深刻了解對方，另外目的還有讓日本更了解台灣狀況。

被問到有無想特別向日本傳達何種訊息？柯文哲回應，聽比說更重要，要知道日本在想什麼，自己訪美時大部分也是在聽對方的看法，「出門多聽少說」。

至於此趟出訪有無設定何種目標，例如見到什麼層級人物，才覺得訪日行算成功？柯文哲稱，見誰不重要，大部分是象徵意義、拍照10分鐘就走了，跟實際在執行的部門建立聯繫比較重要。

針對此次是否會見到野田佳彥？柯文哲語帶保留地說，「見到就知道了。」媒體追問，此趟會不會祭拜前首相安倍晉三？柯文哲回應，已有一組人先出發，也許行程最後會有些調整，因為一開始行程排很滿，所以說不定最後會有空擋，可以安排進去。