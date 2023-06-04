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藍綠爆性騷！柯文哲：應思考制度　否則「找女巫燒死」下次又重來

▲▼民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪日本前受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲民眾黨主席柯文哲、妻子陳佩琪訪日本前受訪。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／桃園報導

近來性平爭議連環爆，從一開始的民進黨開始燒向國民黨。民眾黨主席柯文哲4日啟程訪日，被問到怎麼看兩大黨因性騷案陷入危機，柯文哲認為，要相信制度，不要相信個人，且應該思考如何從制度面上減少性騷案，否則每次出現案子，最多就是「找一個女巫燒死」，結果下次又重來。

柯文哲4日清晨5時30分抵達桃園機場，準備搭乘長榮航空BR184班機前往東京成田機場。柯文哲與陳佩琪一同在桃機出境大廳前受訪，被問到怎麼看國內兩大黨因性騷案陷入危機？柯文哲回應，「我一開始就說了，要相信制度，不要相信個人。」

柯文哲認為，應該要思考如何從制度面上減少性騷案，第一個是預防發生，第二個則是萬一發生了怎麼快速處理，這比較重要，「我們台灣常常是這樣，每次出現案子，最多找一個女巫來燒死，然後下次又重來。」

媒體追問，民眾黨內有沒有相關性騷事件？柯文哲僅說，「相信到哪都會有，多多少少會有，看嚴重不嚴重，還有處理的速度。」如果有發生就開始寫SOP，這就是制度，社會應建立這種制度，否則每次吵一吵、鬧一鬧，對整個系統都沒有改進。

至於怎麼看有疑似加害者稱，要用司法捍衛清白，結果遭輿論攻擊？柯文哲說，司法是整個社會最後一道防線，沒辦法的話，通常還是會訴諸法律，否則爭議無法解決。

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