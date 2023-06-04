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快訊／賴清德南投造勢高呼：捍衛主權　保護中華民國

▲民進黨主席賴清德主持立委提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德今天重申「4個堅持」主張，並強調「當然要保護中華民國」。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統參選人賴清德4日前往南投縣造勢時，以台語發表演說表示，想要繼續過民主自由的生活，首要之務是捍衛主權，「我們當然要保護中華民國」，但是不能接受九二共識、一個中國原則，否則中華民國就不存在了。

NBA球星「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前與賴清德拍宣傳片，因稱台灣是「國家」（country）激怒中國網友，而後霍華德致歉，強調「country一詞指的不一定是『國家』，有時從一個地方到另一個地方，也會稱country，他不想傷害任何人」。

賴清德今天上午出席南投縣信賴台灣之友會成立大會，他致詞時談及魔獸道歉一事，詢問在場聽眾：台灣是不是一個國家？他說，是，但是中國沒辦法充分了解台灣社會的民意，最近也有民眾上網買書，卻收到電話關切：為什麼買這本書？這在台灣來說是不可思議，請教大家，大家希望繼續過著現在民主自由的生活，還是改過中國獨裁專制的生活？

賴清德表示，要繼續過民主自由的生活，第一是要捍衛主權，因為若失去主權，中國將可決定何時「收回」民主自由，有些人說「要保護中華民國」，「我們當然要保護中華民國啊，但是保護中華民國的方法要對，你接受九二共識、一個中國原則，中華民國就不存在了，中華民國就消滅了」。

賴清德還詢問，「若是與中國站在一起，中華民國還有可能存在嗎？有可能嗎？」這就像兩間公司合併，一間公司存在，另一間公司一定是消滅。他說，一定要堅持民主自由的制度，要捍衛主權，維護中華民國的存在，但是方法要對，不可以贊成九二共識、一個中國原則。

此外，賴清德強調「4個堅持」主張說，必須堅持民主自由的體制，必須堅持「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，必須堅持台灣的主權不容任何國家侵犯併吞，也必須堅持，中華民國的前途，必須要由2300萬人來共同決定。他說，沒主權的和平不是真和平，沒主權的和平就是香港、澳門，國民黨主張用和平協議追求和平，這是不可能的，倘若和平協議有辦法促成和平，西藏、香港、澳門不會這麼慘。

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