▲基隆Podcast探索正濱漁港，另類揭開「吉古拉」美食密碼。（圖／基隆市政府提供，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市政府推出的網路廣播節目「基隆Podcast」，本周第二季第2集主持人余治明邀請正濱漁港美食「河豚很多」老闆娘苗詡靚、日式冰品店「海那邊」前員工謝家真，一起討論正濱漁港的過往歷史，與觀光旅遊資訊，分享漁村生活與體驗，介紹周邊美食與咖啡去處，讓民眾對於當地有更深入的認識，推廣深度體驗旅程。

苗詡靚指出，正濱漁港在日治時期是台灣最大的漁港，全盛時期可以有將近一千多艘漁船進出漁港，過去大部分的漁民以捕撈旗魚和鯊魚維生，是遠洋漁業卸貨的地點。另外當地有捕撈六斑刺河豚的特色，因此河豚也成為自己店家命名的緣由，也有少部分原住民員工擅長加工烹飪，曾經成為店內菜單。

苗詡靚表示，從事漁業工作的朋友，曾經捕撈過與自己身高等高的章魚，凸顯正濱漁業資源豐富的風貌。另外自己經營的店面，內部有「防空洞」的特色，竟然是源從日治時代保留至今，周圍店家之間也都有防空洞，內部互相可以連通，甚至可以通往一般住家，雖然防空洞常有潮濕或猴群騷擾的問題，但也是當地另類的特殊體驗。

謝家真分享到，當地土特產吉古拉，就是用魚漿製作，與日式竹輪有些微差異，吉古拉更薄，並透過炭燒的方式，呈現出獨特的焦香味，可以直接吃或是汆燙過後，沾醬油膏享用。另外，他也分享給聽眾朋友另類的旅遊規劃，由於正濱漁港周邊咖啡店眾多，建議找一間喜歡的咖啡店，給自己一個「放空的時間」，望著漁港享用美食，同樣不虛此行。

主持人余治明表示，正濱漁港過去在日治時期是台灣第一大港，有豐富的漁業資源，雖然正濱漁港已經被八斗子漁港逐漸取代。但也有新一波的觀光產業興起，五彩繽紛的彩色屋也讓正濱多了一個「台版威尼斯」的稱號，現代與傳統文化交織的正濱漁港，正是基隆百年來發展的縮影。歡迎各位聽眾朋友，來正濱走走看看，緩下腳步享用一杯咖啡，打造屬於自己的正濱輕旅行！

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