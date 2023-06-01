謝國樑廢止「四接公文」　林右昌重申：開發仍須環評、非核准

記者陳家祥／台北報導

基隆外木山海域受漁業法指定為重要水產保育區，但台電近來預計填海造陸，開發第4座天然氣接收站，引發當地民眾與環保團體反彈，市長謝國樑昨廢止前市長林右昌時期同意的2.0版公文。對此，林右昌1日回應，當時是「原則同意」調查報告提出的內容，但審核部分仍需進行環評審議才能進行開發，「並不是基隆市政府核准所謂的協和發電廠更新計畫開發」。

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳家祥攝）



林右昌表示，碰到所有公共議題其實大家應該理性去討論，尋求最大共識。他說明，所謂協和發電廠的更新計畫預定地，跟基隆港築港跟擴港計畫的預定地，其實是雷同，築港的範圍甚至比協和發電廠還要更大。

林右昌說，所以當初協和發電廠更新計畫進行這地方的水產動植物調查報告，送到基隆市政府，就這報告內容，對所謂的地方水產、魚類、生物等等，經濟上的衝擊跟影響沒有那麼大，市政府原則同意報告內容。

林右昌強調，因為是跟保育區相關，所以會在後續通過還通審查後，再做進一步調整，因此「原則同意」是同意調查報告提出的內容只跟保育區重疊的部分，審核部分就需要依照相關法律程序進行環評審議，才能夠進行後續開發，「並不是基隆市政府核准所謂的協和發電廠更新計畫開發」。