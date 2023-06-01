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創新低！基隆111坪透天厝法拍「底價16萬」　宜蘭豪華別墅也待售

▲▼基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、柯振中／基隆報導

法務部執行署宜蘭分屬112年6月聯合拍賣會拍賣多筆建物，其中包含基隆市中山區公寓、新北市金山區萬坪林地、宜蘭壯圍法是莊園透天別墅等，其中位在基隆市111坪的2層樓透天，底價只有16萬3,000元，創下史上最低價。

法務部執行署宜蘭分屬表示，5日上午11點僵在宜蘭分手基隆行政執行官辦公室舉辦不動產拍賣會，其中包含基隆市中和路的26坪建物，底價為273萬8,000元、每坪10萬餘元進行二拍。

▲▼基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼這間位在基隆的2層透天厝總共111坪，底價為16萬3千元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

此外，還有基隆市七堵區的2層樓、共111坪的建物，底價16萬3,000元、每坪1,400元進行一拍，創下基隆法拍透天厝價格的歷史新低。不過，宜蘭分署提醒，這件標的沒有門窗，只有建物使用權、沒有基地所有權，買家務必詳閱拍賣公告，再評估是否投標。

除了5日的拍賣會，宜蘭分署6日也會舉行不動產拍賣會，其中最受矚目的就是鄉野間的透天別墅，屋齡約5年、80坪，此次以底價1,710萬元、每坪21萬餘元進行二拍，該建築物為地下一樓至地上三樓的建築，地下室擁有雙車位、空間寬敞，且周邊視野極佳，為不可多得的稀有物件。

▲▼基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼宜蘭透天別墅地下一層到地上三層，起拍價為1,710萬元。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

▼這間透天別墅擁有寬敞雙車位，周邊視野也相當不錯。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲▼基隆透天厝底價16萬。（圖／記者郭世賢翻攝）

 

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關鍵字：

基隆執行署宜蘭分署法拍透天厝

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