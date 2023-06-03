改善性騷擾申訴制度　綠議員提3建議：引外部專業性平單位處理

▲台北市議員趙怡翔。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨性平事件連環爆後，台北市議員何孟樺2日說，過去擔任民進黨青年部主任時曾處理過相關案子，但過程非常挫折，因為依黨中央的處理規定，性平會調查結果必須要「呈到中常會」，代表要把案子公諸於媒體之前。針對民進黨性騷擾制度，台北市議員趙怡翔提出3個建議，要求黨中央以最大的努力反省並改進。

趙怡翔表示，性騷擾與職場霸凌非民進黨的獨特問題，但身為倡議平權、進步與正義價值的執政政黨，需要背負最大的責任，也需要進行最大的努力來反省與改進。

趙怡翔說，近日看到許多年輕幕僚敘述在黨工作的經驗，除了感到痛心外，也感到憤怒。在每一個故事背後都是被澆熄的夢與破碎的身心，危機是轉機的機會，民進黨要徹底改善；因此，身為民進黨的其中一員，他想提出3個建議。首先是引進公正外部單位來調查這些民進黨內的性平事件，他說，性騷擾不是單純黨務主管可以清查的問題與挑戰，必須由專業處理性平相關的外部機構進行徹底的調查，瞭解問題的根本，提出懲處作為，並改造民進黨內部的工作環境。

第二，趙怡翔表示，應要求所有黨中央及各級縣市黨部召開性平教育課程，強制要求所有黨務人員及黨公職務必參與。而此課程應該一樣由專業的外部單位來執行，內容應該從性別平等意識、防治教育到人員管理與事後處置，使所有人員更清楚性平落實的正確觀念。

第三，立刻訂定涉及性騷擾案的處理原則及申訴管道，並由外部單位定期檢視落實情形、各案處理方式與進度，以及更新的必要。此目的是要有效機制化內部處理流程，不會因事、因人而處理方式不同。

趙怡翔強調，民進黨向來背負的任務就是捍衛這塊土地，在民主、自由與尊嚴中生活。這是沒有任何其他政黨能取代的價值，他也深信民進黨的路線值得共同努力。但民進黨也要展現能反省、改進、解決問題的能力，「我相信這個黨做得到，因為我們要完成的事情還有很多，我們要走的路還有很遠。」