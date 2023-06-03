被雞排妹點名「性騷女黨工」！　張宇韶：公眾人物應接受各種檢視

▲張宇韶。（圖／記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

一名民進黨青年部工讀生昨日在臉書指出，2019年曾遭「電視圈名人」張姓男子職場性騷擾，多次被約小酌、泡湯等，主管得知後只說推掉就好，並未做出任何處置。對此，藝人「雞排妹」鄭家純在貼文標記政治評論員張宇韶，質疑「此案例是你嗎？」張宇韶3日則回應，「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們。」

前民進黨青年部工讀生透過臉書表示，她在2019年前往民進黨青年部工讀的時候，遇到了職場性騷擾。她說，加害者是一位由她接洽的張姓媒體人，在與其接洽的同時，加害者打聽到她想要考政治相關的研究所，便表示很有經驗，藉此多次想約出去小酌、看夜景、泡湯等私密互動。

受害人表示，儘管她多次委婉拒絕，對方還是緊追不捨，不斷地每天傳「早安、午安、晚安、今天要不要約一下」等訊息給她，而她一次都沒有回應，但因為工作的關係，只好忍受著這些騷擾。她說，時任青年部主任的吳濬彥沒有做出任何的反應，只是淡淡的說「那你就推掉就好了」，並沒有做出任何處置，或是把她調離當初的崗位。

針對受害者所指控的「電視圈名人」張姓男子，雞排妹鄭家純在該文章留言區標記政治評論員張宇韶，質疑「請問此案例是你嗎？」張宇韶今日透過臉書發文回應，「公眾人物的言行，本應接受各種檢視審判，包括道德及法律，我早已有所體認，感謝所有指正與關心我的朋友們。」