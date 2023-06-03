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「性騷調查程序」14年未修　他批蔡英文：做8年黨主席卻沒檢討

▲▼總統蔡英文執政七週年記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨連日爆出性騷擾吃案事件，台北市議員何孟樺2日坦言，曾任民進黨青年部主任時處理過性騷擾案，但過程非常挫折。資深媒體人黃揚明3日表示，就是那擺爛14年的「吃案條款」， 讓受害者申訴無門，但標榜進步價值與性別平權的總統蔡英文擔任主席任期超過8年，卻都沒有檢討相關申訴機制是否有問題，直言「當然該道歉，一點都不無辜。」

黃揚明表示，這次民進黨的性平案件連環爆後，何孟樺描述她2018年處理其中一案的過程，提及「當時民進黨的性騷擾調查程序，其中有一條是『必須送到中常會』，婦女部主任向我還有受害者說明，這樣整個事件就一定會在媒體曝光。在徵詢當事人意願後，她向我表達不願在媒體上曝光，所以沒有啟動調查機制。」

黃揚明說明，這個至少擺爛14年的「吃案條款」， 讓民進黨受害者申訴無門。他指出，性平案件理論上應採保密方式處理，但若調查小組和申訴委員會做出決議後還須送到中常會，不就是讓所有主管、中常委都會知悉案件的內容？這樣的條文根本就是「吃案條款」，有多少受害者得知後，還敢申訴？而這個規定一直到2020年6月24日才修改掉，民進黨中央黨部的《性騷擾申訴處理及懲戒辦法》的前一次修改，居然是2006年3月22日的事。

黃揚明透露，這14年期間擔任過黨主席的人包括：立法院長游錫堃、前民進黨立委蔡同榮（代理）、前總統陳水扁、駐日代表謝長廷（代理）、總統蔡英文、立法院民進黨團總召柯建銘（代理）、監察院長陳菊（代理）、前行政院長蘇貞昌、內政林右昌（代理）、前立委卓榮泰。

黃揚明說，尤其蔡英文擔任主席任期超過8年，但都沒有檢討相關申訴機制是否有問題，這才是更嚴重的問題。蔡英文的人設標榜進步價值與性別平權，但在這個政黨中居然這麼長時間都毫無建樹，直言「當然該道歉，一點都不無辜。」

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