范雲還原政院「早8天」檢討性騷申訴機制　批藍「連作秀都抄作業」

▲民進黨立委范雲。（圖／記者許敏溶攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團今（3日）指出，先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，然而綠委皆投下反對。對此，范雲還原經過，並表示，自己是第一位在質詢時，提案要求行政院全面檢討公務機關性騷擾申訴機制。為何反對國民黨提案，「是因為早在1月11日，行政院已經宣布調查成立、免職謝曉星、啟動檢討機制，別人已完成的任務，為何還要支持你重覆再做一次？」

國民黨黨團今指控，民進黨黨團於今年1月19日，立法院院會處理112年度中央政府總預算時，對國民黨黨團所提，針對前原能會主委謝曉星之性騷擾事件，要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制之提案，全體投下反對票。

范雲批評，人在外縣市公務中，聽說今天早上國民黨傾立院黨團之力，潑糞水、攻擊我跟林靜儀委員投票反對國民黨一個姍姍來遲、硬要在別人處理完後，跟著作秀的檢討公務機關性騷機制的提案。

范雲批評，這樣的攻擊真的令人啼笑皆非。今天難道是愚人節嗎？國民黨為了證明自己有在反性騷的攻擊招數，把自己變成世界級笑話，原能會前主委涉性騷擾案爆發後，自己第一時間，聯合賴品妤、林宜瑾、吳思瑤、陳秀寶、何欣純五位民進黨教文立委，要求行政院啟動調查，謝曉星出來面對。

范雲直言，自己之後也是第一位，在院會質詢蘇貞昌院長，提案要求行政院全面檢討公務機關性騷擾申訴機制。還是第一位，利用質詢時間，當場幫謝曉星上了快十分鐘的性騷擾議題課程。去年底審查原能會預算時，第一案就是針對性騷疑雲，凍結主委特別費1000萬元，自己也是主提案人。

范雲表示，後來在預算凍結案的要求下，原能會已改善性騷擾申訴機制，行政院也已啟動旗下部會性騷擾申訴機制的全盤檢視與修正，至於民進黨為何全黨反對國民黨不知所云的提案，「是因為早在1月11日，回應我和本黨其他委員的要求，行政院已經宣布調查成立、免職謝曉星、啟動檢討機制，別人已完成的任務，為何還要支持你重覆再做一次？」

范雲質疑，早就已經在做的事情，國民黨反應慢了好幾拍，到1月19日，才在院會提案，提案內容就是直接抄前行政院長的裁示，「國民黨連作秀都只會用抄作業的方式，還有臉指控我沒有反對檢討公務機關性騷機制？笑話！」

范雲表示，自己被陳雪生性騷擾，民事一審跟行政系統申訴，通通判定陳雪生性騷擾成立！針對這位已被法院調查認證的性騷犯，「你國民黨任何一個人，包括這兩天好像很正義很反性騷的蔣萬安市長，有輕輕、輕輕說過一句公道話嗎？」

范雲直言，更不要說，蔣萬安當時就在陳雪生性騷擾的現場，「聽到我當場抗議陳雪生性騷擾的行爲，國民黨好意思出來反性騷？笑話、笑話、笑話！」

范雲直言，林奕華服務處主任性侵志工，一審判決性侵成立，林奕華並且有連帶責任。國民黨有任何一個人，從頭到尾說了一句檢討的話？「國民黨今天拿原能會前主委謝曉星涉性騷擾案來攻擊我，更是笑話、笑話、笑話！國民黨反性騷？真是，世界級笑話！」