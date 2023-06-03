很多人曾要她忍耐　謝佩芬：性平不會有大局為重、該負責的是加害人

▲民進黨國際部主任謝佩芬。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近來性平爭議連環爆，形同民進黨版的「#MeToo」事件。而民進黨國際部主任、發言人謝佩芬也透露3年前曾遭到性騷，很多人要她忍耐，但那是舊案、無關黨中央。她3日再發文表示，公開自己的經驗，是與自己和解、希望類似的悲劇不再重演，也是讓社會了解，需要負責的是加害人，而不是受害人，「性平事件不會有大局為重。」

謝佩芬3年前曾遭到支持者性騷擾，她表示，看到以前的同事談到公開被性騷擾的事情，「只是想跟自己和解」，自己感同身受。這兩天越來越多人公開講述自己曾經遭遇的性騷擾過程。

謝佩芬指出，很多人關心她3年前被性騷擾的往事，都會小心翼翼地補問一句「不想談也沒有關係」，自己3年前就公開此事，不會想一直談，但也不會避而不談，當時我身邊很多人叫我忍耐，大事化小、小事化無，甚至說這件事情的公開，會影響我的名譽、會影響加害人的前途。直到消息見報之後，都還有人指責我不留情面給加害人。



謝佩芬表示，網路留言中各種你長這樣也會被性騷擾、同情加害者沒眼光等語，在在都是二次、三次傷害。 實在讓人忍無可忍。 或許因為親身經歷過，才最能體會遭受性騷擾的過程，帶給一個人的挫折與痛苦。當時經常覺得自己不安全，對人也欠缺安全感，思緒也受到嚴重影響。

謝佩芬指出，性騷擾造成的精神創傷，當事人很難對它置之不理，早晚「在人生某個時間點，創傷記憶會回來，強迫我們正視它的存在，只有讓心裡的壓抑達成和解，才能找到平靜的機會。我知道，採取行動、說出遭遇，不是認輸，而是展現力量。 」

謝佩芬表示，自己相信對於受害人而言，公開自己的經驗，是與自己和解，是希望類似的悲劇不再重演，也是讓社會了解，需要負責的是加害人，而不是受害人，「性平事件不會有大局為重。」