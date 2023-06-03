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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

任侯友宜競總主委機會「很小很小很小」　王金平：我不熟磨合不易

▲侯友宜先前赴王金平高雄路竹老家一同吃早餐。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜上月底赴王金平高雄路竹老家一同吃早餐。（資料照／記者崔至雲攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院前院長王金平數次婉拒擔任國民黨2024總統參選人侯友宜的競選總部主委，1日在國民黨前秘書長李乾龍家宴上，李當面邀請王任上述職務，但王仍未答應。王金平今（3日）表示，由於他跟侯友宜團隊不熟，磨合不容易，加上他現在工作非常多，無法專心在選務上，所以答應擔任侯競總主委的機會「很小很小很小」。

李乾龍為幫忙整合國民黨勢力，1日晚間做東邀請到前總統馬英九、王金平、國民黨前主席吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨團立法院黨團書記長謝衣鳯、立委江啟臣等人在李家中一同用餐。餐敘上，李乾龍邀約王金平任侯友宜競選總部主委，但未獲王首肯。

王金平3日受訪被問怎麼看獲當侯友宜競總主委時表示， 這事情他請對方要審慎去選擇對象，因為他跟侯友宜團隊都不熟，但他會盡全力支持侯就是了，什麼職位都不重要。媒體追問，所以不會答應競總主委職位？王金平回應，應該機會很小很小很小。

對於婉拒理由，王金平指出，因為侯友宜的團隊「我們都不熟」，所以要磨合不容易；其次他現在其他的工作也非常多 ，包含人團、社團等邀他主持的單位非常多，所以他沒辦法專心在選務上，但還是會盡所能支持侯。

針對侯陣營頻頻邀請，王金平說，侯友宜非常有誠意，但他一再婉拒，且說另外一定還有更高明的人可以幫侯這個忙。至於有無推薦其他人選？王金平表示，「沒有」，但人選有很多，侯友宜只要再去仔細思考一下，理想人選應該很多。

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關鍵字：

王金平侯友宜國民黨競總主委競總2024總統大選

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