國民黨團籲民進黨法辦性騷當事人　批加害人：還組律師團何其囂張

▲呂家愷（左起）、曾銘宗、柳采葳出席國民黨團3日記者會。（圖／記者宋良義攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨連日爆發數起受害者自訴曾遭性騷事件，宛如民進黨版的「#MeToo」。國民黨立法院黨團今（3日）表示，總統蔡英文對此卻公開表示乃政治操作，副總統賴清德則消極以對，完全看不到反省的態度；而加害人甚至還要組律師團，何其囂張。國民黨團呼籲，民進黨必須依《性騷擾防治法》將相關當事人移送法辦、追究法律責任，而當時督導的主任、副秘書長、秘書長下台負責，蔡英文也必須正式對外道歉。

國民黨團3日上午舉行「賴清德牽起共犯 縱容性騷擾！」記者會，由國民黨團總召曾銘宗、國民黨文傳會副主委柳采葳及國民黨2024總統參選人侯友宜競選工作室發言人呂家愷出席。會中呂家愷指出，短短2天民進黨爆出多件性騷擾案件，賴清德身為黨主席應在媒體面前，正式向社會大眾說明清楚，到底民進黨內還有多少個組織部副主任林男固？到底還有多少個前青年部主任蔡沐霖？賴清德對得起這些曾經為理念價值而入黨的年輕人嗎？

呂家愷也說，民進黨前副秘書長林飛帆在第一起性騷擾案件中「知悉」而無作為，難道賴清德也要知情而不為嗎？平常時候一狼包一狼，選舉期間一狼選一狼，難道賴清德所謂的民主大聯盟其實是「共犯大聯盟」嗎？還是民進黨內只有這些「狼選之狼」嗎？

柳采葳表示，昨天蔡英文針對性騷事件表達歉意，但從內容看來，完全看不出歉意；大部分案件都是在蔡任黨主席內發生，應以時任黨主席身分向全民道歉，並說明清楚，不應該躲在臉書後面。柳也認為，這次事件已經升級為社會矚目的社會案件，不是僅為民進黨黨內個案，若蔡英文不出面譴責加害人及包庇者的話，就是放任、就是默許。

柳采葳強調，民進黨性平部主任李晏榕公開設立「DPP HELP ME」信箱的目的，只是想要隱匿整個事件，不要讓大家在臉書上公開罵民進黨，在此公開呼籲蔡英文必須親自出來道歉，林飛帆必須退選。

曾銘宗則指出，這幾天民進黨發生5件性騷擾事件，其中四個是發生在蔡英文任黨主席任內，這是政治操作嗎？民進黨不是對外宣稱最尊重女性權益嗎？民進黨卻是說一套做一套，國民黨團呼籲時任黨主席蔡英文、卓榮泰要講清楚說明白，要正式對外道歉，而當時督導的主任、副秘書長、秘書長下台負責；另依《性騷擾防治法》第22條規定，涉案者處二年以下有期徒刑，請民進黨移送法辦、追究法律責任。