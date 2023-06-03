國民黨控拒檢討政院性騷申訴　高嘉瑜怒斥「缺德」：扭曲事件經過

▲民進黨立委高嘉瑜。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立法院黨團今（3日）指控，先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，然而綠委皆投下反對。民進黨立委高嘉瑜還原經過痛批，國民黨根本是郢書燕說，只是把行政院11日已處理的公開資訊，刻意在19日提案到院會表決，而謝曉星早在11日就被停職，如今竟還敢故意扭曲整個事件過程，把嚴肅的性騷擾案件當作政治鬥爭的工具，實在缺乏政治道德！

國民黨黨團今指控，民進黨黨團於今年1月19日，立法院院會處理112年度中央政府總預算時，對國民黨黨團所提，針對前原能會主委謝曉星之性騷擾事件，要求重新檢討行政單位性騷擾通報機制之提案，全體投下反對票。

對於國民黨說法，高嘉瑜痛批，根本是郢書燕說、消費受害者的政治操作，事實上，早在去年11月30日，自己在質詢當時爆出職場性騷擾爭議的原能會主委謝曉星時，就呼籲應檢討現有之性騷擾通報機制並要求謝曉星停職接受調查。

而今年1月11日，行政院長蘇貞昌也已裁示：「除將謝曉星主委免職外，更指示各部會應修正性騷擾防治相關規定，以完備行政機關性騷擾案件處理機制，並強化對被害人保護，落實性騷擾防治。」紀錄全都在網站上。

高嘉瑜批評，國民黨卻只是把行政院11日已處理的公開資訊及內容，刻意在19日提案到院會表決，而謝曉星早在11日就已被停職，如今竟還敢故意扭曲整個事件過程和議事始末，把嚴肅的性騷擾案件當作政治鬥爭的工具，實在缺乏政治道德！

對於被控性騷者找律師喊告，高嘉瑜痛批，當事人陳右豪及時任主管蔡沐霖，昨晚竟還好意思透過律師發表聲明來威脅被害人，稱「再指控就提告」，她嚴厲譴責這種以司法濫訴恫嚇各界的行為，也願提供專業法律意見做為所有潛在受害者的後盾，如有需要都可以與辦公室聯繫！