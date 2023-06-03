綠黨團批藍黨團「抄政院資訊」　國民黨反擊：民進黨淪性平退步黨

▲國民黨副發言人呂謦煒。（資料照／記者湯興漢攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團3日揭露先前提案要求行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，58位綠委表決時投反對票，超過贊成人數而未通過，但民進黨立法院黨團則稱國民黨團不思進取、抄襲公開資訊。對此，國民黨表示，難道民進黨對性別權益的態度是行政院提就可以，國民黨提就不行？這不就是為反對而反對？民進黨不僅性騷案連環爆，還阻止檢討性騷機制，這已非個案，而是民進黨集體墮落，淪為「性平退步黨」。

國民黨副發言人呂謦煒3日下午指出，國民黨團是為避免前原能會主委謝曉星職場性騷事件再現，所以提案「為確保調查過程不受權力不對等關係而影響到調查結果的公信力，要求原能會檢討修正性騷擾申訴調查處理要點之法制上缺漏；並請行政院通盤檢討目前公務機關性騷擾申訴流程機制，須將涉嫌性騷擾之政務人員先予停職再啟動性平調查程序，確實保障被害人之權益」，並民眾黨、時代力量等跨黨派立委同意，但民進黨以多數姿否決，令人不可置信，對照當前民進黨陸續傳出多起職場性騷惡例，更是諷刺。

呂謦煒也指，民進黨團幹事長鄭運鵬和民進黨立委林楚茵對此皆回應稱，之所以反對是因為國民黨團使用行政院1月11日公開資訊納入自己的提案，再拿來19日表決；然而，退一萬步言之，即使不爭論這個提案的文字究竟出自哪個單位，那麼即使國民黨提的案子是正確的、即使與行政院的精神相符、即使其他在野黨都認同，民進黨還是不惜用人數優勢輾壓阻擋？這不就是赤裸裸的雙標、赤裸裸的為反對而反對。

呂謦煒質疑，民進黨不僅在政府機關出現職場性騷者如謝曉星之流，就連其政黨內近期也接連被爆出職場性騷與輕忽吃案爭議，不只民進黨內的性騷通報機制失能，民進黨立委竟還要阻止公務機關檢討自己的性騷申訴流程，這證明民進黨對性別平等的忽視、對違法且侵害人權的性騷竟睜一隻眼閉一隻眼，已經不是個案，而是民進黨整個文化的集體墮落。