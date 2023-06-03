王金平3度婉拒任競總主委　侯友宜：老友關心建議「我心存感恩」

▲侯友宜赴台中請益，合體台中市長盧秀燕 。（圖／記者崔至雲攝）



記者詹宜庭／台北報導

前立法院長王金平3次婉拒擔任國民黨2024總統參選人侯友宜的競選總部主委。王金平今日表示，因為他跟侯友宜團隊不熟，加上他現在工作非常多，無法專心在選務上，所以答應擔任侯競總主委的機會「很小很小很小」。對此，侯友宜3日回應，王金平是他多年認識的老朋友，不僅關心他參選總統時面臨的挑戰，也給他很多指導與建議，「我心存感恩」。

前國民黨秘書長李乾龍1日晚間邀請前總統馬英九、王金平、國民黨前主席吳伯雄、前台北市長郝龍斌、新北市議會議長蔣根煌、桃園市議會議長邱奕勝、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、國民黨團立法院黨團書記長謝衣鳯、立委江啟臣等人在家中用餐。餐敘上，李邀請王金平擔任國民黨2024總統參選人侯友宜的競選總部主委，卻頻遭婉拒。

王金平3日受訪時被媒體問及「怎麼看獲邀當侯友宜競總主委」時說明，這事情要請對方要審慎去選擇對象，因為侯友宜團隊跟他們都不熟，所以要磨合不容易；再來，他現在其他的工作也非常多 ，包含人團、社團等單位邀他主持，所以他沒辦法專心在選務上，但還是會盡所能支持侯。

對此，侯友宜則回應，他很感謝很多好友的關心，王金平是他多年認識的老朋友，很關心他參選總統時面臨的很多挑戰，也給他很多指導與建議。侯友宜強調，這段時間對於很多人給的許多意見，都會虛心接受，很多人都願意幫忙，「我心存感恩，我們大家一起努力向前走。」