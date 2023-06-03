電爆台大經濟系！國中生選會長「超狂政見」　他高票贏了

▲7號同學高票當選。（圖／桃子腳國民中小學老師何信甫提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者劉維榛／綜合報導

台大經濟系「陳、謝姓學生搭檔」把歧視當政見，不成熟的思想引發眾怒，最後也慘落選。而近日一名何姓老師分享超狂「7名國中生會長政見」，儘管才國一年紀，就開始關心校園防災演練、爭取早自習集會權、更改戴飾品規定等議題。如今會長票選也出爐，由7號同學高票當選！

台大經濟系系學會112學年度正副會長選舉公報，其中一組陳姓和謝姓搭檔的候選人，提出充滿歧視性政見，包括「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等，兩位同學不僅成了全民公敵，後續將依性平會調查及學生獎懲辦法處理，如今也慘吃落選。

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新北市桃子腳國中老師何信甫在臉書分享，校內的「14屆學聯會會長選舉公報」，共有7位優秀人選比拚競爭，而何信甫看完大家的政見內容後，給予正能量喊話，看到這個世代的年輕人，對公共參與和議題的關注，例如對自主學習、安全、多元文化議題的關心與爭取，同時也驚訝笑虧「根本狂電某大學經濟系的競選政見啊！」

何信甫指出，1號候選人政見內容中，有提出「協助推廣安全教育（防災演練）」的想法，竟然有學生把防災演練當一回事，生教組都要感動到掉眼淚了。

而2號候選人，提出「爭取早自習集會權，讓學生不必呆板坐在教室，能夠體驗各種社團活動，豐富你的早自習」。何信甫說搭配他朝會現場的說明，主要想法是除了靜態的安排，也可以有動態的多元安排。

▲各個候選人有建設性撰寫政見，優秀素質讓一票人大讚。（示意圖／與新聞事件無關／教育部提供）



接著看到6號候選人，主張「更改禁止戴飾品的規定，尊重不同的文化習俗」，尤其同學現場也說明在越南文化中，讓戴飾品所具有的特殊意義。

而該投票也在昨（2）日緊張出爐，最後由7號候選人以98高票當選會長，2號候選人則以69票成為副會長。實際查看7號候選人的政見內容，他提及舉辦節慶活動，促進師生情感；設置意見箱，讓師生有溝通橋梁，讓害羞同學有更多機會發表意見；舉辦國際交流活動，增加世界觀等。

何信甫也向《ETtoday新聞雲》分析，觀察7號同學能高票獲選，以政見而言，滿多在談人和人之間的連結，也能從日常生活切入；以競選策略而言，公開場合他都戴著米奇的耳朵和手套，能快速讓選民對他產生印象。

不僅如此，何信甫認為，7號同學還有一個重要勝選關鍵，該班導師的認真陪伴與引導也很重要，「幾乎在競選場合，我都有看到導師在現場一起玩！」