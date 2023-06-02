台大社科院長自爆！查林智堅案遭威脅　「國安局可以看到你的LINE」

▲台大社科院長蘇宏達透露，去年處理國發所論文抄襲案時，曾被國安局人員威脅。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

去年台大國發所接連爆發論文抄襲案，台大社科院長蘇宏達負責召集組成學術倫理審定委員會，審查林智堅、鄭文燦的論文案，蘇宏達今（2日）爆料，去年九合一選舉前，透過認識朋友和某人見面，沒想到對方先扯要為國家著想，接著竟說處理此案會造成兩岸不穩定，希望他為大局著想，不要一意孤行，最後還放話：「不要這麼傻，局裡都看的到你的LINE」，隨後才哈哈大笑說「我跟你開玩笑」，但這很明顯就是威脅。

去年九合一選舉前，接連爆發論文抄襲案，前新竹市長林智堅與前桃園市長鄭文燦，就讀台大國發所在職專班時，兩人論文都涉及抄襲，指導教授都是前國安局長陳明通；校方在接到檢舉後，由台大社科院長蘇宏達負責召集並組成學倫審定委員會，最後認定兩人都抄襲，被撤銷學位。

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全國大學自主聯盟今天舉辦「大學自主與高教未來論壇」，包括台大前校長陳維昭、中研院院士曾志朗、台大社科院長蘇宏達等人都出席，而蘇宏達也首度披露，去年在處理國發所論文抄襲事件時，就疑似被國安局或情治單位的人威脅。

▲在大學自主與高教未來論壇上，台大前校長陳維昭、中研院院士曾志朗（右二）、台大社科院長蘇宏達（右一）都到場。（圖／記者許敏溶攝）

蘇宏達表示，在去年九合一選舉前，某人透過認識的朋友說要跟他談話，他也不以為意前往，沒想到對方先扯說，要為國家著想，這樣做造成兩岸不穩定，加上現在國家很動盪，「你處理的人跟兩岸有關」，這樣很危險，要為大局著想，不要一意孤行。最後對方還放了一句話：「你不要這麼傻，局裡都看的到你的LINE。」隨後哈哈大笑說：「我跟你開玩笑的啦，我只是出賣我們局長。」

蘇宏達指出，雖然對方說是開玩笑，但自己曾跟情治人員打過交道，很清楚這是一個威脅，這是典型情治人員作法，在嘻笑過程中，把重要的話殺進去，這是太過份。

至於當初怎麼沒錄音，蘇宏達則說，那個人透過認識的人跟我約，當然不會帶錄音機去見面，沒想到竟然是這樣講話。

蘇宏達也再次強調，當初國發所論文案審議，是屬於合議制，全程有錄音，並且全部秘密投票，審議內容雖然不公開，但全部都給了教育部，至於未來教育部是否要公開，可以參考法規與社會責任，但仍是尊重教育部決定。