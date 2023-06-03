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杜絕校園歧視！台大通過「6月底前成立專案小組」　校長任召集人

▲▼台大原住民反歧視小組提出「成立族群平等委員會」四點訴求，希望消弭歧視原住民狀況。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大校務會議提案通過成立工作小組，針對近期歧視事件進行討論。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

近期台大接連發生數起校園歧視事件，為建立對族群友善、實踐多元價值的校園環境，台大學生會長孫語謙在今（3日）在校務會議提案，建議學校成立專案小組，由校長擔任召集人，邀集教職員生代表（需包含原住民），並至少有社會系等族群相關研究學者，共同討論運作，台大校長陳文章表示「十分支持」，6月底前組成專案小組，並在112學年第一學期校務會議上提案討論。

台大近期接連發生歧視性言論的事件，包括台大學生會舉辦「言論自由月」活動，卻出現「火冒4.05丈」布條，暗諷原住民族學生加分而引發校內原住民學生不滿；另台大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組候選人提出、「A罩杯以下女生國防必修2學分」等政見，因為歧視性言論而引發各界批判。

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台大接連爆發歧視事件，引發各界嚴厲批評，更有台大學生組成「台大原住民學生反歧視小組」抗議，進行「台大學生反歧視行動」，並提出「成立族群平等委員會」等四大訴求。

台大校長陳文章上周六在畢業典禮後接受媒體聯訪時曾表示，同學發表言論時，不管開玩笑或其他意思，都不應該造成別人不舒服或受到歧視，校方一貫立場是尊重多元文化、維護族群平等，不容許這樣行為，並提到在校務會議上將提案討論，成立相關委員會或工作小組，討論校園族群平等的問題。

▲▼台大今天舉行校務會議，校長陳文章報告內容。（圖／記者許敏溶攝）

▲針對台大近期爆發歧視事件，在今天舉行校務會議通過成立專案小組。（圖／記者許敏溶攝）

今天上午台大舉行校務會議，台大學生會長孫語謙在今天在校務會議提案，指為回應近期校園數起歧視事件，同時建立對族群友善、實踐多元價值的校園環境，建議學校成立專案小組，由校長擔任召集人，邀集教職員生代表（需包含原住民）參與，並至少有社會系、社工系、法律系等族群相關研究學者，共同討論運作，在8月1日對外公告小組工作進度報告，並在112學年第一學期校務會議上提案討論。

台大校長陳文章也指出，台大近期接連發生歧視事件，從原住民加分事件引起，以及經濟系學會正副會長選舉引發的性別歧視，「我絕對支持成立專案小組」，會在6月底前組成專案小組，並由小組決定8月1日的公告內容，在下次校務會議提案討論，但因為校長較繁忙，希望增加副校長為代表。

最後台大校務會議通過決議，6月底前組成專案小組，同增設副校長一名為代表。

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