快訊／「你的LINE局長都看的到」　王鴻薇爆蘇宏達曾遭國安局威脅

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立委王鴻薇今（2日）下午指出，台大社科院長蘇宏達表示，其在處理新竹市前市長林智堅台大國發所論文抄襲案時，國安局確實有透過他認識的友人，私下接觸他，試圖影響他的學倫案審議，只是當蘇拒絕後，國安局還威脅「你的LINE局長都看的到」。王鴻薇批，民進黨政府為了前國安局長陳明通、林智堅，使用這些令人髮指的手段，這是威權時代嗎？

王鴻薇辦公室2日下午表示，王請辦公室同仁參加台大社科院舉辦的「學術自由與高教未來」論壇，並針對陳明通退休案，及行政院副院長鄭文燦、林智堅等人的國發所論文抄襲問題提問。

王鴻薇說，蘇宏達在現場公開說，在處理林智堅抄襲案，國安局確實有透過他認識的友人，私下接觸他，並且以「兩岸動盪不安」、「國家大局為重」，試圖影響他的學倫案審議，更誇張的是，在蘇宏達拒絕後，國安局還威脅「你的LINE局長都看的到」，讓蘇相當不能接受。

王鴻薇也補充，她向教育部調閱過鄭文燦抄襲案審定報告，對方回文表示是台大校方拒絕提供，並且列為「機密」，然而蘇宏達教授則說，校方對於教育部要的資料，全部都提供給教育部，這是教育部公然對立法院說謊。

王鴻薇批評，民進黨政府為了陳明通、林智堅、鄭文燦，使用這些令人髮指的手段，國安局膽敢去威脅台大社科院院長，這是什麼威權時代嗎？至於教育部，對於台大提供的資料，公然欺騙立法院，拒絕提供資料，還栽贓台大把鄭文燦論文抄襲列為「機密」，民進黨真是丟臉至極？而這種侵害校園自治，私下恐嚇大學教授的行徑，簡直在「卡管」之後繼續肆無忌憚進行，令人髮指。