獨／台大新生「加強基礎數理」！暑假首次開辦預備課程　可拿1學分

▲台大首度推出預備課程，強化大一新生基礎學科。（圖／台大提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

108課綱首屆新生入大學，卻傳出不少頂大學生基礎學科成績有弱化趨勢，為了強化學生基礎學科，台大將從今年暑假首次開啟數理預備課程試辦計畫，針對準大一新生，在線上（NTU COOL）開設為期兩個月的微積分、普通物理與化學等預備課程，不需繳交學費，且對象不限台大準大一新生，但台大準大一新生聽完課且通過評量測驗，將可獲得1學分。

108課綱的首屆學生目前為大一學生，但不少大學頂尖大學理工學院卻陸續傳出，108課綱學生因必修時數調整，數理能力有弱化趨勢，包括台大電資學院院長張耀文就曾指出，台大的大一學生，統計上學期成績，理工學院及社會科學院大一生的微積分平均成績，都比前一年大一生下滑，其中電資學院下降8%，醫學、生科、工程大一生的普通化學成績也比去年學生下滑。

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根據台大統計資料顯示，今年大一新生共3761人，上學期微積分修課人數為2094人，高分群佔比為49.8%，低於過去兩年的52.6%與52.8%，低分群人數則增加到33.9%，也比過去兩年高出6個百分點；在普通化學部分也出現類似狀況，高分群佔比為30.4%，低於過去兩年的37.1%與40.0%，低分群佔比為41.4%，比前一年30.5%大幅增加超過10個百分點，也高於前年的35.7%。

為了銜接大學數理化教育，提升高中端數理化基礎，台大在昨（2日）教務會議上，報告「大學數理預備課程試辦計畫」，希望提升準大一新生數理先備知識，銜接專業及跨領域學習。

台大表示，報名時間從7月14日到8月22日，課程時間則從7月17日到9月15日，開設微積分、普通物理與普通化學等三門預備課程，內容包括「高中加深加廣重點觀念複習、大學數理化基本原理教學、數理邏輯能力強化、專業英文學習能力養成」等四大面向。

▲為強化新生基礎數理能力，台大在今年暑假首度開設針對新生的預備課程。（圖／記者許敏溶翻攝）

至於學習方式，台大指出，將使用「NTU COOL」非同步授課，學生可以自主線上學習，也不需繳交學分費，而且授課對象不限台大準大一新生，他校準大一新生或高中生都可參加，不同的是，僅有台大準大一新生可以參加8月下旬開始的課程討論活動，以及9月24日的學習評量測驗，修完課且通過評量測驗的課程，將可拿到一學分。