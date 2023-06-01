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日經：西方科技業若想去台化　重組供應鏈代價高昂

▲ 「日經亞洲」報導，台灣在全球電子業供應鏈具有獨特地位，與台灣斷絕關係將會讓製造商付出高昂代價。。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 「日經亞洲」報導，台灣在全球電子業供應鏈具有獨特地位，與台灣斷絕關係將會讓製造商付出高昂代價。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／中央社

「日經亞洲」報導，台灣在全球電子業供應鏈具有獨特地位，西方公司因為地緣政治緊張或擔心台灣爆發戰爭而尋求將生產遷出台灣，但是與台灣斷絕關係將會讓製造商付出高昂代價。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）刊出「台灣如何變成不可或缺的經濟體」專文，其中引述晶片和材料檢測業者閎康科技董事長及創辦人謝詠芬指出：「如果有人襲擊台灣，或者出現嚴重的生產中斷…全球科技和電子業基本上就完蛋了。」

日經舉例說，蘋果公司iPhone手機是有史以來最成功的消費性裝置之一，而它的零組件凸顯出美國、中國和台灣供應鏈關係的緊密程度。

●台廠供應零組件占iPhone材料總成本36%

每部iPhone需要約1500個零組件，近70%的蘋果頂級供應商（生產從處理器到外殼的所有產品）總部位於中國（26%）、台灣（23%）、美國（18%）；最有價值的零件，包括核心處理器、5G數據機、Wi-Fi晶片和高階相機鏡頭則均由台灣公司在台灣製造。

報導強調，台灣的供應商占每部iPhone材料總費用的近200美元，即36%。

而中國供應商集中在技術要求不高的領域，例如產品組裝和機械零件。中國供應商數量過去幾年已經超過所有其他國家和地區，成為公司總數最多的供應來源地，並且開始向供應鏈上游移動。

●憂台灣爆發戰爭 科技業被迫調整營運

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情曝露數十年來全球化而建立起來的國際供應鏈在後勤環節上的薄弱。地緣政治緊張局勢，更具體說來就是台灣爆發戰爭的威脅，更給科技公司帶來額外壓力，讓它們改變運營方式。

去年8月時任美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，中國進行軍演，印刷電路板業者欣興電子的一位高管表示，客戶變得緊張起來。他說：「出於對戰爭的恐懼，我們客戶後來表示，他們想要一些中國和台灣以外生產的替代品。」該公司是蘋果、英特爾和其他公司的供應商。

幾位科技高管告訴日經亞洲，自去年年中以來，英特爾、超微公司、輝達公司、Meta、谷歌和亞馬遜都要求在中國和台灣以外地區增加產能。全球第2和第3大筆記本電腦製造商惠普和戴爾具體要求供應商開始在東南亞建設產能。戴爾甚至定下目標於2024年前逐步淘汰中國製造的晶片。

●若台灣出現軍事摩擦 全球供應鏈將崩潰

即使不是全面戰爭，中國對台灣進行封鎖之類行動造成的供貨中斷也可能導致嚴重的全球動盪。

據美國半導體協會（SIA）估計，台灣代工業者的邏輯晶片生產若中斷，可能導致依賴相關供應的電子設備製造商損失近5000億美元營收。紐約研究機構榮鼎集團（Rhodium Group）最近估計，台灣發生衝突將導致超過2兆美元的經濟活動面臨風險。

戴爾、惠普和蘋果的關鍵產品組裝商仁寶電腦一位高管說：「人們低估台灣在供應鏈中的地位。這不僅僅是關於半導體。我們擁有非常完整的供應鏈，從晶片、零組件、印刷電路板、外殼、鏡頭到組裝...任何你能想到的東西。如果台灣發生軍事摩擦，整個全球供應鏈肯定會崩潰。」

換句話說，即使晶圓代工龍頭台積電在美設廠，蘋果公司將會因此而擁有「美國製造」的晶片，卻將面臨沒有設備可以讓晶片有用武之地的窘境。

●與台灣斷絕關係代價太高

台積電及規模較小的台灣同行控制全球2/3代工晶片製造市場，將蘋果、谷歌和其他公司的半導體設計轉化為實體晶片。作為尖端晶片技術的全球領導者，他們的產出對於從中國智慧手機到美國噴射戰鬥機等一切產品的生產都不可或缺。

蘋果耗時十多年建立世界上最先進的技術供應鏈，犧牲安全性和彈性換取效率和低成本。許多其他全球公司紛紛效仿，將中國和台灣置於其製造戰略的核心。現在則是重新考慮這種作法的時候了，供應商及其客戶正在努力應對眼前任務的複雜性和成本。

然而，一位接近鴻海集團的高管表示：「相關會議結束後，我們常常感到非常困惑。我們真的很想擺脫他們。蘋果希望在印度組裝的iPhone零組件價格與在中國相同…但這怎麼可能呢？你需要雇用新人，你可能需要建立一個新工廠，或者至少從國外運送零組件。然後你會有額外物流成本。」

報導最後指出：「與中國脫鉤並不便宜，但與台灣斷絕關係的代價更高。有任何人準備好為此付出代價嗎？」

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