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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／駐日代表處書面向《日經》表達遺憾　謝長廷：要求平衡報導

▲▼ 謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

▲駐日代表謝長廷。（圖／翻攝自謝長廷臉書）

記者詹宜庭／台北報導

《日本經濟新聞》近日報導指稱「總統蔡英文至今無法掌控國軍是因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報」，駐日代表謝長廷3日表示，駐日代表處今日一早即赴該報社遞交文書，表達該訊息未經確認和查証，傷害國軍名譽甚大，為此以書面表達最深的遺憾，並要求站在台灣立場平衡報導。

《日本經濟新聞》日前以「台灣未知的真面目」為題，報導有軍方消息人士指出，高達9成的台灣軍官，退役後前往中國，以提供國軍情報換取金錢，腐敗已成為常態，「台灣目前最大的問題就是國軍中有很多協助中國的間諜。」

而該新聞讓退輔會主委馮世寬不忍痛批「放他Ｘ的屁」，並在立院質詢時喊話「我們國軍將領怎麼連日本人都來污辱？所以回了句不好聽的話，也非常希望媒體把原話翻譯出去，我承受任何後果，為什麼？因為我忍不住心中的痛。」

對此，謝長廷說明，駐日代表處今日一早即赴該報社遞交文書，表達該訊息未經確認和查証，傷害國軍名譽甚大，為此以書面表達最深的遺憾，並要求站在台灣立場平衡報導。另外，代表處也於今日下午將馮世寬在立法院的答詢內容，追加補送至報社，要求平衡報導。

謝長廷表示，據了解，通常這類報導，都是由駐在地記者撰寫並具名負責，東京總社才會刊出。他也強調，相信報社會循管道查證，不希望有民眾在激動情緒下，訴諸潑尿或其他非理性行為，反而轉移焦點。

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