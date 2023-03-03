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綠委清查過去五年退役軍官名單　國民黨批：懷疑國軍忠誠度？

▲▼國民黨呼籲民進黨闢謠。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

▲國民黨呼籲民進黨闢謠。（圖／翻攝自Facebook／中國國民黨 KMT）

記者詹宜庭／台北報導

《日本經濟新聞》近日報導指稱「總統蔡英文至今無法掌控國軍是因為台灣共諜太多，甚至有9成退役軍官赴中出賣情報」，國民黨3日表示，民進黨立委利用該謠言做為提案設計基礎，要求清查過去五年退除役軍士官名單，痛批「這豈不是說明民進黨立委在懷疑國軍的忠誠度？」呼籲政府挺身闢謠，千萬不能因為謠言而傷害了國軍愛台灣的心。

對於《日本經濟新聞》根據「不具名消息」指「有高達九成的退役軍官提供情報給中共當局」，國民黨批評，這種惡質的造謠行為已嚴重打擊國軍的士氣與信心，此時此刻國軍將士更需要不分朝野集體挺身闢謠，但民進黨立法委員卻利用謠言與謊言做為提案設計基礎，要清查過去五年退除役軍士官名單，質疑「豈不是說明民進黨立委在懷疑國軍的忠誠度？」

國民黨表示，日本媒體利用省籍爭議挑起矛盾爭端，造成民眾對於國軍將士產生猜忌與矛盾，但沒想到民進黨竟以「未知的消息來源」作為清查退役士官的基礎，甚至連為國軍挺身而出的言論都沒有，「這豈不是認同相關謠言？」

「民進黨究竟是國軍的家人還是敵人？」國民黨說，他們對於所有國軍英雄都表達至高的尊崇，也絕對相信國軍將士捍衛中華民國的決心，整起事件至今仍未被證實，也沒有任何證據佐證他們是共諜，可民進黨卻對此捕風捉影，「根本是附和部分媒體，瓦解台灣人民對國軍信任感！」

國民黨強調，他們支持防範共諜的規範，但不能依據謠言作為清查國軍的理由，此舉嚴重打擊國軍將士的士氣，呼籲政府挺身闢謠，千萬不能因為謠言而傷害了國軍愛台灣、愛中華民國的心。

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