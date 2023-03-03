穿飛行夾克遭年輕人辱罵「可恥」！　她點名蔡英文：假新聞已發酵

▲捷運示意圖，非當事人 。（圖／資料照）

記者邱晟軒／綜合報導

《日本經濟新聞》近日專題報導指出，高達9成台灣退役軍官提供中國情報引發輿論譁然；另外，前航太工程師、航空作家王立楨今（3）只因為穿著空軍飛行夾克，被誤認為國軍，搭捷運時遭年輕人辱罵「可恥」。對此，資深媒體人黃光芹感嘆「假新聞已經在民間發酵，想必在軍中也難倖免」

「是要連整鍋都掀掉？」黃光芹今天在臉書發文表示，晨讀撰寫空軍飛行員可歌可泣故事的作家王立禎，因穿著空軍飛行夾克搭乘捷運，而遭年輕人以「共諜」視之辱罵對待，她內心感覺沈痛不已。

黃光芹指出，我有一個共諜檔案，沒有細數，但的確有數十位殺千刀的退役國軍將、校(位階最高到中將)，販賣情資當了共諜；而被可惡的《日經》新聞誇大渲染有9成之多，並且惡意歸納全是外省人所為，同時下結論說，我們的三軍統帥無法掌控軍隊。

▲王立楨穿飛行夾克被誤認為國軍，遭年輕人無端嗆聲：可恥！（圖／王立楨臉書）

黃光芹直言，由王立禎事件可知，「這則假新聞已經在民間發酵，想必在軍中也難倖免」。她認為，除了見有民進黨立委隨日媒起舞要求調查之外，至今不見蔡英文總統和國防部嚴肅以對，若非大鵬前部長馮世寬在立院一夫當關用粗口駁斥，恐怕現正掌控軍隊的當權者，尚且不痛不癢。

黃光芹表示，市議員苗博雅是外省第三代、陸委會副主委梁文傑是大陳難胞來台的第二代，那天聽同台的阿苗提起國共內戰，我父親正是當事者，與吳子嘉的父親留越三年，在留滯富國島期間，還曾發動過絕食，「他們是外省人沒錯，但來台之後保家衛國，無一日偏廢，最後我父親葬在台中的國軍公墓。」

黃光芹強調，現在國軍的組成，已不分本省、外省，且是來台國軍的下一代、下兩代、甚至下三代，由他們接棒負責保家衛國。尤其共機頻繁擾台，空軍飛行員冒著生命危險在天上飛，豈容被汙名化為共諜？黃光芹直言，「不能適時保護國軍尊嚴的統帥，我認為，才是無法真正掌握軍心的統帥。」