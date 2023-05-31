直擊／冒雨反對苗博雅　78歲創黨黨員支持謝佩芬：愛護黨內人才

▲民進黨創黨黨員今天冒雨在中央黨部外抗議。（圖／記者宋良義攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨佈局立委艱困選區，傳出高層有意在台北市第六選區（大安）與社民黨市議員苗博雅合作，但該區早就有市議員簡舒培、國際部主任謝佩芬爭取提名。對此，多名民進黨創黨黨員31日下午冒雨前往中央黨部陳情，黨員編號64號、年逾古稀的鍾朝雄表示，謝佩芬上次選立委成績這麼好，去年很多人叫她選議員，也不願意佔議員缺，應該支持黨內的好人才。

今天下午有多名民進黨創黨黨員前往中央黨部樓下陳情，手舉「創黨黨員基層心聲」、「敬請賴主席徵召謝佩芬征戰大安區」、「徵召同黨同心同力」等標語表達訴求。

鍾朝雄表示，他是圓山飯店組黨的發起人之一，也是78年的大安區居民，他很支持黨的大目標，在沒有黨內人才的區域提名親近者，例如新北永和提名無黨籍政治評論員李正皓、新北中和徵召前時代力量黨員吳崢，但是，「大安區像謝佩芬，她上一次選舉成績這麼好，然後她又有誠信，去年選議員的時候，很多人叫她選議員，她都不選，我都被她感動了，像這樣的人才黨要愛護、要提拔她」。

鍾朝雄說，他也肯定苗博雅的表現，不過，黨若沒有人可以提名苗，但黨若有人才為什麼不提名？這沒有道理，黨要愛護自己黨的人才；對於簡舒培，鍾表示，她也是好人才，但是她現在當議員，謝佩芬已經蹲點了，「我認為暫時簡舒培不適合」。

媒體追問，若苗博雅加入民進黨，是否會支持她？鍾朝雄直言，程序上好像很奇怪，不太適合，下屆還可以考慮，這屆謝佩芬最適合。媒體另關注，若最後真的與苗合作，是否會支持？鍾說，「我還會沈思一陣子，因為我愛護這個黨」。