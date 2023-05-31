遭柯文哲酸見不到郭台銘　朱立倫竟反問：怎定義所謂的聯絡？

▲朱立倫出席國民黨台北市議會黨團交接典禮。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

外傳鴻海集團創辦人郭台銘爭取國民黨總統提名失利後，國民黨高層包括新北市長侯友宜都「見不到郭台銘」，但郭台銘昨日剛與民眾黨主席柯文哲上演深夜看海還喊出「海誓山盟」，看似積極想跟柯合作，柯文哲今（31）日更酸，「朱立倫應該也見不到（郭台銘）吧！」。對此，國民黨主席朱立倫被問及是否跟郭聯絡上？朱語焉不詳僅回「要看怎麼定義聯絡」，更開完笑說，與一旁的台北市長蔣萬安也海誓山盟，還要天長地久。

5月17日徵召新北市長侯友宜成為國民黨總統參選人後，睽違多日的朱立倫終於出面受訪，中午出席國民黨台北市議會黨團交接典禮，會後媒體問到郭台銘近期仍動作頻頻，是否擔心與侯友宜的整合產生裂痕？朱立倫開口肯定郭台銘對於兩岸和平，以及對於中華民國的愛，他是國際級的大企業家，過去對於公益的貢獻，也獲得大家的肯定，在金門還特別重視兩岸的和平宣言。

朱立倫說，這個和平宣言也是過去自己長期以來主張的，「兩岸一定要和平，對於未來所有台灣安全的保障，對於下一代的幸福絕對是非常正面的」是否與郭台銘溝通順暢？朱立倫沒有正面回應，而是反問媒體，「我想我們要看你怎麼去定義所謂的聯絡？」但共同努力的目標，就是將來一定要團結在一起。

至於郭柯談「海誓山盟」，朱立倫則笑說，今天跟台北市長蔣萬安也海誓山盟了，還要天長地久，「不過海誓山盟、天長地久，還是萬安回家跟夫人比較重要啦！接下來說侯市長，我等一下中常會，我會給他很好的建議。」