快訊／侯友宜見國民黨團3度鞠躬致謝！　喊「一定比民進黨做得更好」

▲侯友宜到立院拜會黨籍立委。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

國民黨總統候選人、新北市長侯友宜今（31日）出席國民黨團黨團大會，與黨籍立委進行便當會，不但一一與立委握手，在致詞的過程中更3度鞠躬致謝，他表示，感謝立委盡責監督政府，並喊出「政黨輪替，我們承擔，我們一定會比民進黨做得更好」，強調今天雖然沒有激情演出，但他用一顆誠心誠意的心，跟大家站在一起，一起為台灣努力，讓中華民國更繁榮進步。

侯友宜表示，這幾天相信大家都很憂心，他看得出來，大家對國民黨抱著一定要贏、絕對不能輸的決心，這樣的心情他完全感受到，他一進黨團，就感受到各位願意為中華民國衝鋒陷陣的決心，國民黨立法院黨團是在野黨中，最監督政府、最認真、負責的，「我要先一鞠躬，謝謝大家」。

侯友宜指出，他在新北市是在野黨最大的縣市首長，這些日子對於民眾的痛苦他感受很深，「國家利益、人民利益永遠超過政黨」，但是在疫情期間，他不斷向中央反映入境普篩、全民戴口罩，但是中央都不聽，「走過疫情，新北市民辛苦了」。

「我是老實的人，遇到很多事情我都是很忍耐」，想說地方就是要多配合中央、盡量做。侯友宜舉例，像他身為新北市長，有責任對位在新北市的三個核電廠保持態度，核安就是要做到最高標準，一定要妥善處理，「如果做好，當然核電可以用」，他從來沒有反對核電，但是他拜託執政黨要處理好核廢料，但中央都不理他。

「我可以理解核廢料沒能力處理、無法做到完美」，侯友宜感嘆表示，但是中央或是總統應該說一句話、一句可以跟新北市民做交代的話，「我講這樣的話，你不聽，我忍耐5年多了」。

侯友宜再提到，近日看到大法官提名新聞非常有感，大法官應是獨立司法單位、最高權力的單位，但是提名怎麼都是自己人？不是反對你的人，就沒有專業，如果大法官包含各政黨，不是比較合理嗎？

「立委很辛苦，我真的要謝謝立委」，侯友宜說，新北市有很多事都麻煩立委幫忙，新北市有立委在預算上、在各關卡上給他幫忙，他很感恩，「為了這件事情，我要第二次鞠躬」。

侯友宜致詞中還直接點名立委陳玉珍，「剛剛跟陳玉珍委員握手握很久，因為我要好好謝謝她」，金門、馬祖是地緣上非常敏感的地方，只要金、馬好、大家都好，只要金、馬平安，大家都平安，金、馬其實可以建構一個和平溝通橋樑，是對話、交流的最前線，兩岸降低衝突的好地方，深深期待國家領導人守護國安，「國家安全絕對是這次選舉最重要的主軸」，他信守和平是最重要選項，一定要用做的。此時在台下的陳玉珍也頻頻點頭，表示同意。

侯友宜再說，謝謝各位立委守護中華民國、捍衛中華民國憲法，中華民國法律就是大家最大的共識，不管贊成或反對，中華民國憲法就是在這。守護中華民國就是要團結、不要爭吵，團結中華民國，兩岸才能和平往前走，「第三個鞠躬要謝謝在座各位，堅持守護中華民國」。

侯友宜說，相較於綠、白兩黨他起步比較慢，競選總部明天才會成立，但是他有一顆堅定的心、願意承擔的勇氣，遇到再大的挫折也不害怕，拜託國民黨團、愛中華民國的好朋友們，大家凝聚力量「政黨輪替，我們來承擔，我們一定比民進黨做得更好」。