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賴清德「想跟習近平吃晚餐」藍跳腳　高嘉瑜：感受到中國降低武統聲音

▲▼賴清德出席台大政治系系學會主辦「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德出席台大政治系系學會主辦「校園總統馬拉松」論壇。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統參選人賴清德日前在IG公布接受台大政治系學生「快問快答」影片，被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴秒答「中國國家主席習近平」，引起藍營非議。對此，民進黨立委高嘉瑜31日表示，中國近期一直在降低武統聲音，可以感受到中國不斷在降溫，賴清德若是釋放善意，兩岸領導人可以坐下聊聊，把和平當作兩岸未來最大共識。

當被詢問最想跟哪位國家元首共進晚餐？賴清德秒回「習近平」，中國國家主席習近平，且如果有機會和習近平共進晚餐，他會勸習近平放輕鬆一點，不用壓力那麼大，人民的福祉是最重要的，和平對大家都有好處。此話一出引起藍營民代非議，競選對手侯友宜更批「真的是把肉麻當有趣」、「你現在到底在說什麼？」

高嘉瑜指出，不清楚習近平會如何回應，但中國近期一直在降低武統聲音，甚至釋放橄欖枝跟善意，更拋出民調證實說，目前對兩岸來講武統不是選項，可以感受到中國不斷在降溫。

高嘉瑜表示，賴清德若是釋放善意，兩岸領導人可以一起坐下聊聊，把和平當作兩岸未來最大共識，對台灣人來講都是非常期待，近期中國的民調也可以看出，中國人民也想跟台灣人保持良好關係。

對於初選爭議，高嘉瑜表示，過去這段時間很多紛擾是見縫插針，民進黨最重要目標是總統當選、國會過半，提名人選要夠強，長期以來扎根、可以培養的年輕世代，黨內有很多優秀人選，若是民調、各方面有贏的機會，黨也會優先給台灣本土的這些年輕人參選機會、栽培他們。

王閔生、簡舒培告御狀？高嘉瑜指出，對於在地議員來講，有機會為黨爭取勝選，大家當然躍躍欲試，自己也曾跑到小英面前告御狀，為黨努力付出、爭取機會當仁不讓當然是很好的態度、值得讚許，黨考量的當然不是派系問題，而是候選人是否有勝選機會，各方面考量都有必要。

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