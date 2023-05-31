快訊／賴清德喊「想跟習近平吃晚餐」　侯友宜開嗆：把肉麻當有趣

記者崔至雲／新北報導

民進黨總統參選人賴清德日前在IG公布接受台大政治系學生「快問快答」影片，被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴秒答「中國國家主席習近平」。對此，國民黨總統參選人、新北市長侯友宜今（31日）受訪時大酸「真的是把肉麻當有趣」，和平是要誠懇、平等、尊嚴、善意，反問賴清德「你現在到底在說什麼？」選舉要到了，不要現在才說要做什麼，民眾會相信你嗎？

▲侯友宜受訪 。（圖／記者許靖騏攝）



賴清德日前出席台大活動時，提到最想與大陸國家主席習近平共進晚餐。侯友宜今上午受訪時被問到此議題，他一改平時態度，不屑地回擊，賴清德這麼多年被稱「台獨金孫」，他也曾說過他自己是「台獨務實工作者」，但是他從來沒有聽過賴清德在正式的場合，或是行政院講過「中華民國」四個字。

侯友宜開嗆，一個不敢說中華民國的人、一個沒有念茲在茲把國號放在心裡的人，要去跟習近平吃飯？侯友宜大嘆一口氣，「我想來想去，真的是把政治把和平…哎，我說一句話啦！真的是把肉麻當有趣」。

侯友宜說，和平是要誠懇、平等、尊嚴、善意，和平是長期以來的信任，「你現在到底是在說什麼？真的把肉麻當有趣嗎？」一個人的信用很重要，「選舉要到了，不要現在才說要做什麼，民眾會相信你嗎？」