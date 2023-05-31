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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

連賴清德都同框！　黃揚明點藍營「最大問題」：未展現見郭企圖心

▲▼ 侯友宜受訪 。（圖／記者崔至雲攝）

▲侯友宜受訪。（圖／記者崔至雲攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘皆受邀出席金門「浯島城隍遶境巡安」活動。其中，郭台銘與柯文哲兩人更在晚間合體看海、牽手同框，引來外界揣測結盟的可能性。資深媒體人黃揚明31日質疑，如果郭連賴都願意同框，為什麼國民黨高層見不到郭台銘？直言「無論黨中央或侯友宜都沒有展現出想見郭的企圖，這才是國民黨現在最大的問題。」

對於「缺席金門行程」，侯友宜表示，目前已安排行程，未來會再找時間到金門跟好朋友齊聚，聊聊金門問題。黃揚明批評，侯友宜又劃錯重點了，他分析，侯友宜近3天內兩度發生3組總統參選人僅他「獨缺」的狀況，包括28日的台大座談會，以及30日的金門城隍繞境，侯的幕僚對選戰策略的研判顯然出了問題。

黃揚明指出，在選戰的節奏中，只有民調領先者才可以「獨善其身」，當民調位居落後，那主要競爭者所出席的活動就絕對不可以缺席，因為這會加速自己的邊緣化。再者，這場活動重點不是金門，而是郭柯的互動，在國民黨主席朱立倫稱想要「整合在野」的企圖下，就算侯友宜因為市政活動無法出席，黨內高層也該派人前往，一方面表達國民黨的態度，二方面拆解與郭台銘的心結。

「如果郭台銘連賴清德都願意同框，為什麼國民黨高層見不到郭台銘？這才是國民黨現在最大的問題。」黃揚明強調，就算郭台銘違背在臉書上力挺侯友宜的承諾，但黨中央與侯友宜都完全沒有展現出想見郭台銘的企圖心。

黃揚明說，桃園市長張善政九合一大選被黨徵召後，赴桃園市議會拜會議長邱奕勝吃了閉門羹，但最後還是順利化解。如今，郭台銘不是國民黨的「囊中物」，當他與第三勢力連結，而國民黨無動於衷，那就真只能祝福侯友宜歲月靜好了。

黃揚明質疑，一週只有兩天能南下的侯友宜，就算一天當兩天用，也比不上另外兩人，這種困境難道國民黨徵召時沒有考量進去？在7月底全代會前，若侯友宜民調無法穩定領先柯文哲，甚至常態掉在第三名的話，不但無法整合在野，更可能成為2024大選中「不被選民喜愛的第三者」。

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