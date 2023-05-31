分析郭柯賴金門互動　邱毅：侯友宜失分最多

▲國民黨總統參選人侯友宜。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

金門「浯島城隍遶境巡安」活動30日登場，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨總統參選人柯文哲、鴻海創辦人郭台銘皆受邀出席，僅國民黨總統參選人侯友宜因已安排行程缺席。然而，郭柯賴三人互動搶佔媒體版面，前立委邱毅直言，雖然侯友宜有說未來會找時間去金門，但先機已失，邊緣化危機將越來越嚴重。

邱毅指出，郭台銘在金門先與柯文哲一起抬轎，同框十指緊握，晚上還相約到海邊散步密談，還幽默表示「我們海誓山盟」，柯文哲也特別穿上藍白色調的便裝，兩人都刻意營造出「郭柯合」的政治味；另外，郭台銘還阻攔住賴清德，送上事前準備好的《和平宣言》，此時賴清德神色略顯緊張，看來兩岸政策確是他的軟肋。不過失分最多的還是缺席的侯友宜。

邱毅也提到，國民黨31日立院黨團祭出甲級動員，召集眾立委與侯友宜便當會，「吃個便當還須用到甲動，代表黨團已人心渙散」，若侯友宜的民調再跌，小雞為求生存，只好要求黨中央換掉母雞。

對於缺席，侯友宜日前受訪時回應，因為已經有安排行程了，金門的地理位置非常重要，尤其對兩岸的和平相關的議題上，金門也是扮演一個很重要的角色，未來在兩岸和平穩定底下，期待金門更繁榮、更永續。未來還會再找一個時間，到金門跟金門的好朋友們齊聚在一起，聊聊現在所面臨的問題，期待能夠大家一起共同面對。