桃竹苗分署「企業人力資源服務網」啟動　人才培育措施升級　

▲桃竹苗分署「企業人力資源服務網」啟動。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛30日表示，勞動部制訂多項提升企業人力資源措施，該分署特別設置「桃竹苗企業人力資源服務網」，自即日起正式啟動，期透過線上系統提供更快捷的服務，讓企業夥伴都能夠在同一個服務平台上，輕鬆獲取政府資源和支援，加速解決企業人力資源發展上的疑難雜症。

「桃竹苗企業人力資源服務網」設有「企業資源專區」，讓事業單位可以一次瞭解就業服務及職訓資源；「諮詢輔導服務」可線上直接申請專業顧問進場輔導；還有「人資小幫手」提供中小型企業人資有關員工職涯發展等HR基礎知識，還有「智能客服」24小時不間斷，隨時提供正確、即時及互動資訊。

另外，該分署也同時於今日舉辦「綠色人才趨勢論壇」，以企業淨零碳排、ESG永續發展為主題，邀請台灣經濟研究院陳彥豪所長和慧與科技企業永續環境部亞太區江惠櫻協理主講，吸引125家事業單位、160人次參加。

桃竹苗分署表示，對於提升企業競爭力或組織轉型等相關領域有任何疑問，請進入桃竹苗分署「桃竹苗企業人力資源服務網」(https://hrservice.wda.gov.tw)瞭解更多詳情！6月起桃竹苗分署將陸續辦理人資工作坊及人資培訓等相關課程，透過人資領域經驗豐富的講師，以深入淺出的方式，探討選才、育才、留才等議題，帶領學員由基礎到進階漸進式解析，相關資訊請至本服務網查詢及報名或電洽(03)485-5368分機1901、1905。