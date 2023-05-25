桃竹苗32場中高齡求職　79歲「超商實習生」挑戰再就業

▲79歲的廖先生體驗沖泡咖啡。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為協助解決服務業缺工問題，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署接連與國內兩大連鎖超商統一與全家合作，辦理中高齡求職民眾參與職場體驗暨招募活動，25日在統一超商新竹巨城門市登場的現場徵才活動，79歲的廖先生與7 2歲的張先生堪稱是最年長的「高年級實習生」，在現場體驗收銀、顧客服務等工作內容後，期待找到新工作。

▲72歲的張先生體驗操作收銀機。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署與兩大超商合作的職場體驗召募活動，即日起至年底在桃竹苗區預計將有32場(全家便利商店7場、統一超商25場)，歡迎中高齡求職者踴躍參與，親自上場體驗服務業工作內容，場次時間與地點請與桃竹苗區銀髮人才資源中心黃小姐03-5583456分機216洽詢。

▲全家場次面試。（圖／桃竹苗分署提供）

人力缺乏問題是目前服務業急需解決的問題，全家便利商店為廣納中高齡優秀員工，特提供中高齡專屬的教育訓練線上課程，調整POS機字體大小、鼓勵門市組成跨齡團隊，創造友善的工作氛圍，並於今年5月首度與桃竹苗分署新竹就業中心合作辦理職場體驗徵才活動，現場即有民眾遞履歷面試，因此決定自6月起至今年底前接連辦理7場中高齡徵才(每月一場)，地點在新竹大富店（新竹市北區西大路527號）。

另外，統一超商於107年即啟動樂齡專案，並配合勞動部政策積極進用中高齡員工，111年開始與桃竹苗分署攜手合作「不老店長職場體驗暨招募活動」，共舉辦4場，透過職務再設計擬定中高齡員工專屬樂齡學習計畫表，並運用彈性工時、短工時、省力化工具及青銀共事等措施，以降低中高齡員工體力負擔的問題，年底前還有25場的體驗暨招募活動，每場受理15位民眾，事前登記報名。

桃竹苗分署長林淑媛指出，有鑑於國內勞動力有逐漸高齡化的趨勢，勞動部於109年推動「中高齡者及高齡者就業促進法」，桃竹苗分署也於今年成立「桃竹苗區銀髮人才資源中心」，未來將繼續與轄區企業合作，結合各地就業中心資源，運用僱用獎助、職場學習及再適應計畫等就促工具，鼓勵中高齡者透過就業中心提供專業諮詢，找到自己適合的職業，成就事業第二春。