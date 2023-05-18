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勞動力發展桃竹苗分署多元就業開發方案　增加當地就業機會

▲桃竹苗分署多元就業開發案，帶動南庄發展

▲大南埔採火龍果體驗。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署表示，為解決苗栗南庄長期青年外流、中高齡者求職不易的窘境，苗栗縣南庄鄉南江休閒農業區發展協會向桃竹苗分署申請「多元就業開發方案」，經諮詢輔導委員為其「總體檢」後，依時令季節融合在地農業資源，協會規劃四大特色主題農務體驗，帶領民眾感受南江慢活、慢食及慢遊的生活模式。

而該四大特色主題農務體驗分別為：春季「蓬萊桂竹筍季」、夏季「大南埔火龍果季」、秋季「南庄咖啡季」及冬季「賽夏椴木香菇」等主題，以師徒制模式導入南庄職農，提供民眾從整地、耕種至採集不同階段的農務體驗，帶領都市朋友感受當地文化的深刻內涵，感受南江慢活、慢食及慢遊的生活模式。

▲桃竹苗分署多元就業開發案，帶動南庄發展

▲蓬萊桂竹筍季。（圖／桃竹苗分署提供）

令人樂見的是，協會帶動小旅行與消費力，除了促進地方特色產業發展，增加在地就業機會，吸引更多青年返鄉，也使其今年第一季營收足足比去年成長四倍。

▲桃竹苗分署多元就業開發案，帶動南庄發展

▲劈材體驗。（圖／桃竹苗分署提供）

桃竹苗分署長林淑媛指出，分署為協助在地產業發展並促進弱勢失業者在地就業，自推動「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」以來，迄今已補助逾千家民間團體，提供近5,000個在地就業機會，尤其近幾年民間團體遭逢疫情，經營狀況雪上加霜，分署近三年總計補助了285個團體、創造就業人數1,114人，就是為了幫助大家度過難關。

分署除補助用人及行政管理費用外，更聘請不同領域的專業顧問組成諮詢輔導團隊，提供如行銷推廣、產品改善及財務管理等不同面向的諮詢輔導資源，藉以活絡地方產業，提升在地就業力！

▲桃竹苗分署多元就業開發案，帶動南庄發展

▲製作火龍果酵素體驗。（圖／桃竹苗分署提供）

其中，南江休閒農業區發展協會108年向桃竹苗分署申請「多元就業開發方案」，提供計畫執行人力及諮詢輔導資源，111年協會向分署申請行銷推展諮詢輔導，協助其盤點區域合作夥伴、串聯地方資源，並建立自有官方LINE帳號，讓該單位掌握對目標客群的精準行銷，112年第一季與111年同期相比，營業收入成長幅度達四倍之多！

林淑媛強調，勞動部鼓勵民間團體與政府部門攜手合作，共同振興地方產業發展，並將人力導入偏鄉，培養在地居民再就業能力，促成在地永續就業。歡迎具有創意性、地方產業發展的民間團體於今年7月17日(星期一)前來函提出申請「多元就業開發方案」及「培力就業計畫」。如欲進一步瞭解計畫內涵等資訊，請洽桃竹苗分署03-4855368或至本分署官網查詢（https://thmr.wda.gov.tw/）。

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