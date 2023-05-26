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青年職得好評計畫　桃竹苗分署力助失業廚師成功轉職

▲青年職得好評計畫，桃竹苗分署力助失業廚師成功轉職

▲阿鎧(中)擔任重機車銷售，走出自己一片天。（圖／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

阿鎧17歲跟隨父親腳步踏入職場，10餘年來都在廚房工作，直至疫情來襲而失業，突如其來的變故讓他重新思考未來人生規劃，在參與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署「青年職得好評計畫」，經多次職涯探索並與職涯諮詢師深度晤談，發現自己對於外務工作頗有興趣，終於在自己最愛的重機車業找到另一片天地，發現自己的人生價值。

▲青年職得好評計畫，桃竹苗分署力助失業廚師成功轉職

為鼓勵失業青年積極尋職，並協助釐清職涯發展方向、提升求職技巧，桃竹苗分署自108年開始積極推動「青年職得好評計畫」。分署長林淑媛表示，這項計畫結合深度就業諮詢、階段性職涯規劃，並運用工作卡(職涯履歷表)展現個人就業優勢，亦可依青年就業能力缺口推介參加職業訓練課程或職場學習及再適應計畫，以解決青年尋職困難問題，在其就業後穩定工作滿90日，還可獲得尋職就業獎勵金3萬元。計畫開辦至今已提供5,828人次深度諮詢服務，並核發1,196位青年完成請領每人3萬元之就業獎勵金。

▲青年職得好評計畫，桃竹苗分署力助失業廚師成功轉職

▲阿鎧接受諮詢。（圖／桃竹苗分署提供）

分署長林淑媛說，凡15至29歲本國籍符合未就學、未就業且連續失業6個月以上，皆可提出申請，也歡迎符合計畫資格需要尋職協助之青年朋友向所在地就業中心洽詢，相關資訊可上台灣就業通網站查詢（http://www.taiwanjobs.gov.tw），亦可撥打免付費客服專線：0800-777-888。

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