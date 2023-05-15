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薪資翻倍！靠在職進修充實專業技能　女助理工程師晉升主管

▲靠在職進修女助理繪圖師晉升主管

▲靠在職進修，女助理繪圖師王月雲晉升主管。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

善用在職進修，提升自我專業職能，為職場生涯加分！在幼獅工業區某冷凍空調製造業擔任助理工程師的王月雲，努力精進技術，參加勞動部勞動力發展署桃竹苗分署辦理的在職進修課程，不僅成功考取電腦繪圖、冷凍空調等4張專業證照，認真積極的工作態度也獲公司認可，由助理工程師逐步晉升至生產副課長，薪資更是翻倍成長。

原本工作穩定的王月雲，受金融海嘯影響，迫於家庭因素無法配合公司業務轉移至中國而遭資遣失業；後續她進入幼獅工業區一家專門做中央空調設備的公司擔任助理繪圖工程師，主要負責繪製空調箱機械圖，忙碌時甚至一天要畫到上百張圖。

▲靠在職進修女助理繪圖師晉升主管

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▲王月雲(右)感謝訓練師李居芳(左)帶她了解冷凍空調的專業領域。（圖／勞動力發展署桃竹苗分署提供）

為能有效提升繪圖能力並加強3D電腦繪圖技巧，王月雲利用工作之餘，報名桃竹苗分署「電腦繪圖輔導考照班」在職訓練，結訓後成功考取電腦輔助立體製圖丙級技術士證，專業技能的提升讓她在製圖過程中更加注重細節，特別是3D圖面的呈現，也更加清晰明確，讓主管與施工單位都能輕鬆理解圖紙內容。

積極好學的王月雲不僅在繪圖領域努力學習，還渴望深入了解公司各種冷凍空調設備。108至109年期間，她再接再厲報名參加桃竹苗分署舉辦的「冷凍空調實務班」和「家用冷氣冰箱實務班」在職進修課程，努力專研空調原理和維修保養知識與技術；王月雲回想首次上課的情景表示，整個班上都是男生，只有她一個女生，對電路圖一無所知的她，只能站在一旁觀察其他同學熟練地操作。

訓練師李居芳為了幫助她理解電路圖，特地製作了一個配線盤，逐步引導王月雲從基礎到深入的學習，才讓她對電路配線裝配的知識和實際操作有了基本的了解；在李居芳老師的鼓勵下，王月雲接連考取得冷凍空調丙級及乙級技術士證照，職務也從助理工程師晉升至工程師，最後更被擢升至生產課副課長，薪資也成長了2倍。

王月雲在訓後表示，許多同事只專注於某一個工作步驟或工序，缺乏對冷凍空調原理運作的整體理解。然而，透過進修課程的學習，她不僅深入瞭解冷凍空調的原理運作，還能運用所學，快速提供解決方案並協助同事排除故障。同事們對她的轉變深表認可，她也分享自身的學習經驗，鼓勵同事在職進修來提升自我的專業。

桃竹苗分署長林淑媛表示，在職進修對於職場能力的提升具有重要的加分效果，不僅擴大了自己的專業領域，也增強了對於當前工作的理解和應用能力，且透過在職進修，還有機會獲得相應的專業證照或認證，在求職和晉升方面獲得競爭優勢，吸引更多的機會和提升空間，呼籲在職勞工朋友多加利用勞動部各項補助訓練資源提升自我的專業技能，在職場中以專業致勝，展現自我價值。

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