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桃竹苗分署名人講座6／1日登場　阿拉斯分享斜槓人生

▲桃竹苗分署名人講座6/1日登場，阿拉斯分享斜槓人生

▲桃竹苗分署長期舉辦多場次名人講座，鼓舞青年勇敢找尋職涯方向。（資料照／桃竹苗分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

身兼主持人、駐唱歌手、表演藝術老師、電視台幕後企劃等多重身分，亦是創下百萬觀看人次的YouTuber阿拉斯，在勞動部勞動力發展署桃竹苗分署賈桃樂學習主題館邀請下，6月1日將在健行科技大學名人講座中，與年輕學子們分享他的斜槓人生與成長經歷。

▲桃竹苗分署名人講座6/1日登場，阿拉斯分享斜槓人生

阿拉斯是魯凱族原住民，漢名柯旭恩，很多人是從YouTube節目「阿嘟主義」中認識他，阿拉斯長期鑽研表演藝術領域，並經常於鏡頭前展現原住民天生擁有的好歌喉，之前參加電視節目歌唱比賽也以活潑、逗趣的風格，累積不少忠實觀眾。

賈桃樂學習主題館將於6月1日下午邀請阿拉斯來到健行科技大學，與青年朋友分享如何去面對在成長過程中的每一個選擇，如何透過幽默風趣及樂觀的個性，協助青年朋友增加職場適應力，期藉由講者的經驗分享，鼓勵青年朋友多方嘗試有興趣的職涯領域，幫助大家找尋職涯目標。

桃竹苗分署長林淑媛表示，賈桃樂學習主題館為青年的職涯益友，長期舉辦多場次名人講座，邀請各行各業名人前進校園與青年學子進行對話，期望透過名人自身案例的分享能鼓舞青年勇敢找尋職涯方向，為自己的人生開疆拓土，本場活動已開放報名，歡迎至賈桃樂學習主題館FB粉絲專頁，更多名人講座及課程，可洽賈桃樂學習主題館03-5343011轉5221-5229、5239-5240。

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