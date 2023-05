嘉義市打造多元閱讀　「享讀：故事處方箋」新移民講師現身說法

▲嘉義市推繪本閱讀,鼓勵市民走進多元閱讀的世界 。(圖/嘉義市政府提供)

記者翁伊森/嘉義報導

閱讀是不斷遊歷新世界的旅程,透過不同國家精彩繪本,輕鬆理解不同社會的多元文化背景。嘉義市世賢圖書館配合教育部多元閱讀推廣計畫,6月份推出「享讀:故事處方箋」活動,邀請來自在地及日本、越南、馬來西亞等新移民講師,以故事、趣味與體驗形式,邀請親子及有興趣的民眾走進圖書館,一起認識各國不同文化,培養共好的世界觀。

文化局局長盧怡君表示,閱讀繪本的樂趣是不分年齡和族群,不僅在於文字,還有它是以圖畫來說故事,有著豐富想像與反思。「享讀:故事處方箋」活動共規劃四個主題,邀請陣容堅強的講師群進行分享。6月3日由越南籍蕭阮妍慧老師配合節慶帶來越南民間故事《肉粽的故事》、4日由湯婉萱老師以英語分享美國經典繪本《CAPS FOR SALE》(賣帽子)、10日由台南市日本人協會幹事佐藤朝絵老師介紹日本知名繪本作家三浦太郎所創作的《おうさまのこどもたち》(國王的孩子們),以及11日由馬來西亞籍馮浩雲老師分享馬來西亞繪本作家蘇飛女士所著《慢慢的世界Wait for the Bloom》,內容精彩可期。

文化局表示,活動除閱讀繪本故事外,講師亦將導入各國文化介紹,設計不同的體驗活動,圖書館提供精美小禮有獎問答,歡迎大手牽小手前往參與,體驗多元族群不同的文化與閱讀饗宴。詳細活動資訊可至嘉義市公共圖書館活動網站:https://reurl.cc/7Rgenl 查詢報名,現場亦接受報名喔!。