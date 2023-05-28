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嘉義市國際家庭日　黃敏惠表揚20組慈孝家庭楷模

▲▼ 嘉義市112年國際家庭日　黃敏惠市長表揚20組慈孝家庭楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市112年國際家庭日　黃敏惠市長表揚20組慈孝家庭楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市112年國際家庭日慶祝活動暨慈孝家庭楷模表揚在蘭潭國中活動中心舉辦，共計表揚13組國小、6組國中、1組高中。市長黃敏惠特別到場恭喜所以獲獎同學及家庭，並肯定獲獎同學。「父母慈善、子女孝順」的精神，是大家學習的典範，期盼透過表揚活動將慈孝楷模精神散播到社會每個角落，以弘揚孝道。

▲▼ 嘉義市112年國際家庭日　黃敏惠市長表揚20組慈孝家庭楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠表示，自1994年起，聯合國將5月15日訂為「國際家庭日」，呼籲世界各國關注家庭的重要性與需求。感謝各校用心，今年嘉義市慈孝家庭楷模共評選出20組優選家庭，以提倡「父母慈、子女孝」的傳統孝道思維。表揚家庭楷模令人感動，其中，北興國中吳冠庭也是獲得今年總統教育獎的得主，冠庭面對困境仍然可以樂觀開朗的面對，真的很不起。這些家庭各別擁有不同的生命故事，有家庭的支持是最重要的力量，透過彼此無私關懷與付出，成為典範，譜出感動人心的生命樂章。

▲▼ 嘉義市112年國際家庭日　黃敏惠市長表揚20組慈孝家庭楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

獲得慈孝家庭的吳冠庭同學，同時也是今年雲嘉南區唯一總統教育獎，冠庭從小便罹患「脊髓性肌肉萎縮症」，無法任意行走，但因為有家人的陪伴與支持帶給冠庭力量，母親總是不畏風雨帶冠庭到醫院檢查，若遇突發狀況時神隊友爸爸則能即刻救援，家庭美滿和樂。冠庭的父母親表示，會一路上陪伴著冠庭成長，希望用家庭的溫暖培養冠庭樂觀的心態，讓冠庭不因手腳不便而放棄自己，家人永遠都是你最強的後盾！

民生國中吳欣儒同學，從小孝順懂事，媽媽是位新住民，除了要克服語言的障礙，還要照顧年老的爺爺奶奶，過程中得不斷地學習新的知識和適應台灣的社會文化，但欣儒謹記母親教導在學校要守規矩，做事情要認真負責。因此經常受到學校老師的讚美，也獲得獎助學金，能夠為家裡減輕負擔。

▲▼ 嘉義市112年國際家庭日　黃敏惠市長表揚20組慈孝家庭楷模 。（圖／嘉義市政府提供）

玉山國中二年級的林安秀同學，從小失去雙親及兩位哥哥，對於一個年幼的孩子來說是極大的打擊但她卻沒有因此而放棄，反而透過更努力學習，認真地度過每一天。安秀孝順懂事，也很獨立，一肩扛起所有家務，沒有一句怨言，盡心的照顧家庭，她很感恩外公外婆含辛茹苦的一手拉拔長大。外公和外婆從小也教導安秀，尊重他人、助人以及保持良好的紀律和品德，安秀平時熱心公益，在班上人緣很好，學業成績優異，她努力不懈、奮發向上的精神，是青年學子模範標竿。

嘉北國小盧紫妍同學，從小活潑大方有禮貌，總是充滿正能量，為人和善。在哥哥的耳濡目染下加入體育班，在田徑和羽球方面表現優異，是比賽的常勝軍，屢屢獲獎，也曾代表嘉義市參加全國賽，紫妍平時就會積極參與各項活動，幾乎學校的大小活動都能看到她的身影，且認真投入每次的學習當中。在班上擔任班長職務，更是班上的表率。去年，紫妍奶奶因為腰椎開刀，所以有半年的時間需要休養，醫生建議不能彎腰，紫妍主動幫奶奶洗頭、按摩及洗腳的任務，幫父母分擔家務，是一位體貼好女孩。

教育處林立生處長也表示，家庭是社會的基石，唯有建構和諧的家庭才能夠促進整體社會的良性發展!本次活動現場除了愛家515啟動儀式及表揚活動外，為呼應聯合國永續發展目標SDGs第3項「良好健康福祉」與第11項「永續城鄉」的精神，特舉辦親子DIY植栽組合活動，強調永續環保愛護地球。

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