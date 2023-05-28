嘉義市玩具復活節　親子闖關培養國際公民觀

▲ 嘉義市玩具復活節 陪親子闖關學SDGs永續發展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由《台灣玩具圖書館協會、和泰汽車》共同發起的「TOYOTA玩具愛分享」玩具復活節活動，連續8年每年帶著玩具環島，將趣味又兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，與全台上萬名親子同樂，發揚聯合國永續發展的理念，實踐人文關懷及綠色生活。

今年由嘉義市僑平國小舉辦，攜手嘉義市家庭教育中心及嘉義市政府環境保護局，一起玩出創意與專注力，更期待使每一位兒童皆有機會發展其潛能，開啟探索教育的「獨特」與「不同」！並在玩樂中培養新一代的世界公民。

「TOYOTA玩具復活節」除了例年傳統的二手玩具闖關遊戲，今年也呼應聯合國永續發展的理念，讓家長和小朋友在遊戲中認識環保小常識、實踐綠色生活，也能在玩樂中培養新一代的世界公民。例如在幫娃娃挑選衣服的關卡中，突顯出性別平權的理念；用積木組合為玩具行動車，帶領親子一起認識公平的受教權及終身學習的理念。另外，消除飢餓、健康與福祉、經濟與就業、和平與包容、夥伴合作等各項目標也都呈現在各個遊戲關卡中。而現場除了玩二手玩具，還可以自製玩具，由老師帶領親子運用塑膠袋和扭蛋殼做成降落傘，讓回收料變出新玩法。

今年再度攜手嘉義市家庭教育中心，透過「愛的語言傳千里、我想大聲說」，表達對家人的心意，讓彼此情感更緊密。同時感謝環境保護局，也到場進行節電宣導，大家一起重視環境能源，共同為地球盡一份心力，更期待每一位兒童都能健康成長快樂學習。

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，協會致力於二手玩具回收已有19年之久，這八年來經由TOYOTA的推廣，就回收了超過330公噸的玩具，相當於種植近8萬5千棵樹木的吸碳量， 並經志工巧手清潔分類後，每年可再生超過5萬件二手玩具，提供給海內外900間機構。過程中不僅吸引愈來愈多台灣民眾加入永續行動，日前我們參與在澳洲墨爾本辦理的玩具圖書館世界年會，登台分享回收二手玩具的台灣經驗時，也讓各國代表非常驚豔、紛紛想來台取經，可謂是玩出很特別的台灣之光！