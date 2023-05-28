　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義市玩具復活節　親子闖關培養國際公民觀

▲▼ 玩玩具也能培養世界公民 嘉義市玩具復活節 陪親子闖關學SDGs永續發展 。（圖／嘉義市政府提供）

▲ 嘉義市玩具復活節 陪親子闖關學SDGs永續發展 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

由《台灣玩具圖書館協會、和泰汽車》共同發起的「TOYOTA玩具愛分享」玩具復活節活動，連續8年每年帶著玩具環島，將趣味又兼具環保教育意義的二手玩具，變身為闖關遊戲，與全台上萬名親子同樂，發揚聯合國永續發展的理念，實踐人文關懷及綠色生活。

今年由嘉義市僑平國小舉辦，攜手嘉義市家庭教育中心及嘉義市政府環境保護局，一起玩出創意與專注力，更期待使每一位兒童皆有機會發展其潛能，開啟探索教育的「獨特」與「不同」！並在玩樂中培養新一代的世界公民。

▲▼ 玩玩具也能培養世界公民 嘉義市玩具復活節 陪親子闖關學SDGs永續發展 。（圖／嘉義市政府提供）

「TOYOTA玩具復活節」除了例年傳統的二手玩具闖關遊戲，今年也呼應聯合國永續發展的理念，讓家長和小朋友在遊戲中認識環保小常識、實踐綠色生活，也能在玩樂中培養新一代的世界公民。例如在幫娃娃挑選衣服的關卡中，突顯出性別平權的理念；用積木組合為玩具行動車，帶領親子一起認識公平的受教權及終身學習的理念。另外，消除飢餓、健康與福祉、經濟與就業、和平與包容、夥伴合作等各項目標也都呈現在各個遊戲關卡中。而現場除了玩二手玩具，還可以自製玩具，由老師帶領親子運用塑膠袋和扭蛋殼做成降落傘，讓回收料變出新玩法。

▲▼ 玩玩具也能培養世界公民 嘉義市玩具復活節 陪親子闖關學SDGs永續發展 。（圖／嘉義市政府提供）

今年再度攜手嘉義市家庭教育中心，透過「愛的語言傳千里、我想大聲說」，表達對家人的心意，讓彼此情感更緊密。同時感謝環境保護局，也到場進行節電宣導，大家一起重視環境能源，共同為地球盡一份心力，更期待每一位兒童都能健康成長快樂學習。

▲▼ 玩玩具也能培養世界公民 嘉義市玩具復活節 陪親子闖關學SDGs永續發展 。（圖／嘉義市政府提供）

台灣玩具圖書館協會理事長余良玲表示，協會致力於二手玩具回收已有19年之久，這八年來經由TOYOTA的推廣，就回收了超過330公噸的玩具，相當於種植近8萬5千棵樹木的吸碳量， 並經志工巧手清潔分類後，每年可再生超過5萬件二手玩具，提供給海內外900間機構。過程中不僅吸引愈來愈多台灣民眾加入永續行動，日前我們參與在澳洲墨爾本辦理的玩具圖書館世界年會，登台分享回收二手玩具的台灣經驗時，也讓各國代表非常驚豔、紛紛想來台取經，可謂是玩出很特別的台灣之光！

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
萬人演唱會台下竟狂喊10次「退票」！　男歌手傻了
取消兩段式左轉？柯文哲：機車不往前竄　「當汽車一樣行駛」才可
公立小學出國暑旅！「團費8萬1」給去嗎？　兩派掀論戰
獨／台鐵爆二線主管「資格不符」！　竟違規駕駛列車
瑪娃沒「回馬槍」往北轉！　原因曝光
騎士簽「拖地罰單」畫面驚人！到底哪裡違規　警解答了
快訊／情人灣落海女「只有13歲」！　網友第一次約見面就出事
快訊／2天前走進淡水河：我在游泳！　23歲女遺體今尋獲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

數發部推動區域數位平等　唐鳳現身嘉義縣談「數位素養」

強烈颱風瑪娃逼近台灣　嘉義縣籲農漁民及船隻做好防颱準備

打敗生命中的佛地魔　黃偉哲期許4位總統教育獎得主實現夢想

阿里山高山茶春季優良茶競賽　青心烏龍組特等獎每台斤6萬收購

嘉義縣多元文化社區實踐　新港鄉舉辦異國料理交流賽

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

嘉義市玩具復活節　親子闖關培養國際公民觀

嘉義市提升居住安全　消防局普發助警器

嘉義市人行道違規停車21天2080件　警方加大執法強度

3歲男童餐廳跌落頭部受傷　警鳴笛開道護送就醫

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

友遊柴山遭猴子跳背上搶食 蹲下再+1隻崩潰喊：放過我

國道4大車追撞！男被包夾亡　肇事者老闆幫喊冤：地磅害人

超商浩克被毆7天傷勢曝　控警虐待人！盼公布影片

自律女熱愛自由10年不上班　靠2大收入＋學習養活自己！

癱瘓12年...他從輪椅「重新站起來了」！最新研究曝光

數發部推動區域數位平等　唐鳳現身嘉義縣談「數位素養」

強烈颱風瑪娃逼近台灣　嘉義縣籲農漁民及船隻做好防颱準備

打敗生命中的佛地魔　黃偉哲期許4位總統教育獎得主實現夢想

阿里山高山茶春季優良茶競賽　青心烏龍組特等獎每台斤6萬收購

嘉義縣多元文化社區實踐　新港鄉舉辦異國料理交流賽

嘉義縣圖書館開館啟用　暨邑米社區大學朴子分校揭牌

嘉義市玩具復活節　親子闖關培養國際公民觀

嘉義市提升居住安全　消防局普發助警器

嘉義市人行道違規停車21天2080件　警方加大執法強度

3歲男童餐廳跌落頭部受傷　警鳴笛開道護送就醫

數發部推動區域數位平等　唐鳳現身嘉義縣談「數位素養」

選戰主軸「反黑金、保清廉」！　侯友宜：地位越高越不能出事

3歲兒下體「腫脹瘀青」　狠父懶得包尿布竟用線繩綁！下場出爐

身分證中2碼升級胭脂蝦、打卡送生蠔！6月「12家餐飲優惠」盤點

萬人演唱會現場台下竟狂喊10次退票！　男歌手瞪大眼傻了：這麼嚴格嗎

強烈颱風瑪娃逼近台灣　嘉義縣籲農漁民及船隻做好防颱準備

亞洲物理奧賽揭曉　台學生獲6金1銀「國際排名第3」

房仲稱交屋前不可驗屋！　他見「電線燒焦、廁所漏水」崩潰

玉山盃／二刀流曾偉喆轟滿貫砲　王傳家看好投手未來性

來台南必解鎖！神秘「戲院酒吧」享受微醺周末　燒腦找出隱藏暗號

爛機車發不動！女騎士狂踩　網友笑瘋：姐妳踩的是中柱

地方熱門新聞

圖書館9月熄燈　里長傻眼不知情

夫妻退職轉戰菜市場　煮出人情味咖啡

侯友宜5/28屏東會鄉親　大型看板力挺

勞動部台南辦徵才活動

永康警查緝職業賭場赫見瘖啞人士

茶改場120週年　轉型為茶及飲料作物改良場

永康警專案酒駕取締

嘉義湖仔內夜市彌陀夜市對決

再追淨零　花蓮端午首次改發生活物資券

名間親子生態園區辦無菸趴...7／1起全面禁菸

南警機智助毛小孩平安返家

台南市親子嘉年華登場

親子嘉年華募集10萬元捐贈台南弱勢

嘉義市街舞青年活力秀舞反毒反詐

更多熱門

相關新聞

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

嘉義市人行道違規停車　21天取締2080件

近來「行人地獄」議題備受民眾關注，更有眾多民眾要求警察嚴正執法。嘉義市政府警察局除積極配合警政署規劃執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」外，日前更篩選50處多事故及違規路口，統籌警力規劃「精緻執法」，強力取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等違規行為。

嘉義文財殿音樂暨民俗技藝競賽

嘉義文財殿音樂暨民俗技藝競賽

嘉義市國際家庭日　表揚20組慈孝家庭楷模

嘉義市國際家庭日　表揚20組慈孝家庭楷模

王美惠追嘉義市圖書總館經費　教育部回應

王美惠追嘉義市圖書總館經費　教育部回應

嘉義市街舞青年活力秀舞反毒反詐

嘉義市街舞青年活力秀舞反毒反詐

關鍵字：

嘉義市玩具復活節國際公民觀

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃要轉彎了！明起變天估發海警　颱風假機率曝

李坤城海葬當天「林靖恩冷回1句話就消失」！

年收180萬輸35萬　竹科工程師被銀行員戴綠帽

「挖呀挖老師」是富二代！　豪華家業曝光

李坤城兒爆「他們根本沒戀愛」！控林靖恩10年不工作：巨嬰

天選之人注意！　醫提醒3件事

Lisa演唱會又動怒！「機警1反應」救了成員

懷舊飲料台超商沒賣　南韓霸氣上架

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

巨幕倒塌「壓住9孩童」　家長瘋狂尖叫

撿到胖黑狗！養3個月神奇變虎斑

許瑋甯半夜突PO文「可以教教我嗎？」

陳妍希被準公婆嫌「離過婚、年紀大」小7歲男友超瞎

12生肖6、7月恐出大事！屬羊小心破財　化解法一次看

讓行人被叭！新店男怒砍後車駕駛

更多

最夯影音

更多
陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！

陸女童理髮店亂剪客人長髮　她崩潰報警...母賠5萬台幣！
受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

受困大馬5星級飯店電梯　3人連續卡10樓急墜至B2

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

王心凌大雨開唱「耳機突沒聲音！」　盲唱《心電心》依舊超穩der～

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面