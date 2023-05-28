嘉義市藝術教育深耕推動　結合廟宇舉辦音樂暨民俗技藝競賽

▲ 嘉義文財殿第九屆財神盃音樂暨民俗技藝競賽。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義文財殿為慶祝文財尊神千秋暨入火安座34週年紀念辦理第九屆財神盃嘉義縣市國民中小學音樂暨民俗技藝競賽，嘉義市長黃敏惠也到場聆聽由北園國小太鼓隊帶來的開場表演，明快節奏中帶著磅礡氣勢，震撼人心。

賽程為期兩天27日、28日，總共有國小鼓樂、國樂、西樂、傳統技藝、舞蹈及國中國樂、管樂等共51組隊伍參賽，比賽項目包括傳統鼓樂合奏、國樂合奏、絲竹樂合奏、管樂合奏、西式打擊樂、直笛合奏、弦樂合奏、舞龍舞獅以及團體舞蹈等，融合中、西方文化元素，同時兼具傳統與創新的意涵，場面熱鬧精彩。





黃敏惠表示，三年多來因為疫情停辦，今年終於復辦，看到選手們各個自信的模樣真的好感動，同時也要謝謝文財殿多年來的投入社會公益，不僅在社會救助與照顧，更是人民安定的信仰，也讓市府有更大的能量，公部門的能量有限，但是民間的力量無窮。

黃敏惠進一步表示，嘉義市重視藝術教育的深耕與推動，支持孩子們發揮藝術天賦與長才，不遺餘力的推動藝文文化。文財殿主辦此次競賽，共有51組隊伍參賽，除讓縣市各校展現藝文成果外，更提供良性競爭的舞台讓各校相互切磋，增強孩子自信更開發學習潛能，藉由文化藝術教育向下扎根，從比賽過程中不斷自我提升讓孩子更進步。





嘉義文財殿主任委員羅元慶提到，文財殿是嘉義地區香火鼎盛的信仰重鎮，希望透過結合音樂、技藝與傳統宗教，鼓勵國中小學生發展多元才藝，更透過宗教力量提倡藝文風氣，用藝術美化心靈。而孩子對音符以及傳統技藝的創意詮釋，也替廟宇注入活潑元素，共同打造台灣文化面貌的無限可能。希望嘉義縣市國中小踴躍參加，引發學生對藝術的興趣，讓藝術文化傳承下去。



本次賽程詳情請上文財殿官方網站 http://www.cywtd.org.tw/ 查詢，比賽地點為嘉義文財殿前廣場。獎勵方式第一名每組各取乙隊，獎金2萬元，獎牌乙座；第二名每組各取乙隊，獎金1萬5千元，獎牌乙座；第三名每組各取乙隊，獎金1萬元，獎牌乙座；優勝獎金5千元，獎牌乙座。