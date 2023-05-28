嘉義市人行道違規停車21天2080件　警方加大執法強度

▲嘉市警加大執法強度維護民眾行的安全 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

近來「行人地獄」議題備受民眾關注，更有眾多民眾要求警察嚴正執法。嘉義市政府警察局除積極配合警政署規劃執行「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」外，日前更篩選50處多事故及違規路口，統籌警力規劃「精緻執法」，強力取締「路口不停讓行人」、「非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開」、「人行道違規停車與違規臨時停車」及「道路障礙」等違規行為。

警察局統計112年5月1日至5月21日執法成效，計攔查掣單舉發2,556件，其中以人行道違規停車2,080件最多，非號誌化路口未依標誌、標線、號誌停車再開347件次之，汽車駕駛人轉彎時，不暫停讓行人優先通行129件再次之。顯見仍有部分用路人為貪圖便利及未能遵守道路交通安全規則，而時有疏忽違規行為；因此，警察局再加大執法強度，增加忠孝路與保建街口、中山路與文化路口、吳鳳北路與民樂街口…等50處路口，規劃「精緻執法」勤務作為，落實4大重點執法項目，以提高見警率及防制交通事故發生。



局長陳炯旭表示，嚴正執法的目的是希望能改善用路人駕駛習慣，進而提供友善行人空間及確保行車安全，從而喚起全民對交通安全的意識、認識交通事故的風險及後果，藉以提升交通安全知能，共同營造「全齡共享，世代宜居」安全幸福的城市。