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王美惠追嘉義市圖書總館經費　教育部：市府遲提案經費核配完畢

▲▼ 王美惠立法院質詢爭取經費協助推動嘉義市圖書總館興建 。（圖／王美惠辦公室提供）

▲立委王美惠爭取經費協助推動嘉義市圖書總館興建，於立院質詢教育部長潘文忠 。（圖／王美惠辦公室提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市圖書館總館園區，興建所需經費高達19億元。市府未做好興建的經費規劃遭質疑，立委王美惠為協助嘉義市圖書總館興建，日前特別在立法院教育及文化委員會中，向教育部潘文忠部長提出質詢。

▲▼ 王美惠立法院質詢爭取經費協助推動嘉義市圖書總館興建 。（圖／王美惠辦公室提供）

王美惠質詢表示，為使城鄉及區域均衡發展，提升嘉義市教育文化水平，並且提供市民更好的閱讀環境，希望能夠爭取嘉義市圖書總館的興建經費。

▲▼ 王美惠立法院質詢爭取經費協助推動嘉義市圖書總館興建 。（圖／王美惠辦公室提供）

▲教育部長潘文忠回應嘉義市圖書總館興建經費。（圖／王美惠辦公室提供）

教育部長潘文忠回應，因嘉義市政府對於嘉義市總圖計劃，提出的時程較為延遲，相關經費已核配完畢。未來，會依照嘉義市政府，所提出總圖之計畫內容，努力協助爭取相關預算，亦會將嘉義市總圖的需求納入考量。

王美惠指出，圖書館不僅對地方教育發展與提升，有莫大的助益，也可讓民眾有一個藏書完整的地方可借閱書籍，以借閱取代購買，也是種環保的行為。今天在教育委員會也提案，推動嘉義市圖書總館興建計畫，是需要中央與地方攜手合作，才能實現。請教育部與嘉義市政府溝通協調，並研擬可補助嘉義市總圖之專案，或可行性評估。

王美惠在質詢時也表示，教育部昨日公布，2021年國際閱讀素養調查，在全球57個國家地區中，我國甫獲全求第7名之殊榮，大家都明白閱讀習慣，需從小培養起。然而現今科技發達，要讓年輕朋友自行養成閱讀的習慣，較不容易。而最直接的方式，就是利用圖書館的場域，再搭配一些多功能複合式場館的設計，來吸引年輕人，讓年輕世代可以藉此養成閱讀的習慣。希望嘉義市總圖能夠早日興建完成，未來可提供市民更優質且舒適的閱讀環境。

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