永慶高中日本教育旅行　深化國際交流培養國際觀

▲▼永慶高中藉日本教育旅行深化國際交流 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣永慶高中30名師生5月22日啟程前往日本進行為期五天的國際教育旅行，拜訪甫在今年3月來台交流的宮城野高校、在線上交流的仙台東高校以及南三陸高校，同時也參訪311海嘯的遺構荒濱小學、戶倉中學及南三陸311紀念館。嘉義縣政府表示校方透過學校交流活動以及防災和生命體驗課程，深化這趟旅行的意義。

永慶高中郭春松校長說，日本高校十分注重交流的準備度，因此雙方過去已經進行長達一年的線上交流，再進到實體交流，確保雙方建立穩定的關係，未來將再進一步研議姐妹校的締結。

永慶高中盧樺熠主任表示，三所學校都針對各自的辦學特色或是特色社團設計體驗課程。宮城野高校以美術科聞名，特地設計祈福紙鶴的製作和互畫對方人像；仙台東高校安排「英語海外文化部員」擔任荒濱小學遺構的英語導覽解說，也讓永慶師生參與茶道和書道社團體驗；南三陸高校則是規劃在台灣鮮少有的劍道社團體驗，由教頭親自指導，從劍道的禮節、規矩和招式逐一讓永慶高中學生體驗學習。

永慶青年大使團的創團團長吳凱驛同學分享，來到日本除了以新奇的眼光進行日本人事物的細膩觀察外，和日本同學交流的過程更是有趣，不同文化間的互動與情感交流，是線上交流中感受不到的，非常感謝師長在疫情解封後讓他們有機會走出去，可以從旅行中拓展國際視野。

教育處長李美華指出，永慶高中透過精緻發展的國際教育校訂課程與日本友校長期線上交流深耕，促成這次的實體交流，這樣的交流模式值得縣內各校效法。

教育處教學發展科表示，教育處積極鼓勵全縣各校申請教育部SIEP、締結姊妹校等國際教育相關專案計畫補助，從發展國際教育校訂課程及厚植學生雙語能力之雙語課程著手，並藉由學校國際化經費建置國際化環境，逐步厚植學生進行國際交流之能力，112學年度起學校更可申請國際教育旅行經費，縣內已有5校提出申請，期盼未來帶著孩子走出去，讓世界就在孩子的眼前。