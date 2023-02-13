探索台灣老工藝　永慶高中踏查活字印刷廠

▲永慶高中學生採訪活字印刷廠 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

永慶高中學生鄭諭璟、許弼荏、蘇芯怡、陳思齊等4名同學，憑藉著對傳統產業瞭解的熱愛，透過校內的圓夢計畫，深度採訪逐漸在台消失的活字印刷術，希望藉由實際的採訪與體驗，喚醒國人及年輕學子對於活字印刷術的重視。

鄭諭璟表示，當初在圓夢計畫申請時，就鎖定想要訪問臺灣即將消失的傳統產業，藉此喚醒年輕世代的學子們對於傳統產業的看見與瞭解。而在準備圓夢計畫的過程中，瀏覽到台北市萬華區「東鑫印刷廠」，曾接受國內、外各大媒體的前後採訪，究竟有什麼樣的魅力，讓國外的媒體朋友來台採訪，於是就鎖定「活字印刷術」進行圓夢計畫的計畫標的。

許弼荏表示，踏入印刷廠時，被一個昏暗的環境給震懾，同時間迎來的是三位年過70的年邁長者。長者雖然年邁，但卻以非常親切的口吻，引領著我們從選字、排版、印刷一關一關的深入瞭解。很快的燃起了我們對於活字印刷術的各種好奇與提問。而採訪過程中，印象最深刻的就是，林塗貴師傅說在過去排版師父，一個小時必須能夠完成近千字的選字排版，相較於我們的體驗，半個小時也才完成10個字左右，逐漸體會「老師傅的厲害之處」。

陳思齊說，在採訪過程中，印象最深刻的，是81歲高齡的洪東漢老闆，從事活字印刷術，已經60餘年。過程中以非常精鍊的手法，示範著活版印刷機的操作，還仔細介紹一代到三代的印刷機歷史。即時操作機械忙碌，但洪老闆對於學子們的到來，仍十分仔細介紹，讓我們可以深刻的瞭解所以的過程。

蘇芯怡說，在採訪東鑫印刷廠時，我們在門口看見鄰近民眾對在印刷廠信箱上貼著抗議機器音量的紙條。仔細詢問老闆後才得知，印刷廠所在地在20幾年前曾經是在地重要的工業區，隨著都市更新計畫後，才逐漸轉化成住宅區。東鑫印刷廠在地深耕20餘年，老闆憑藉著對於活字印刷的堅持與熱愛，即使接獲到住戶們的抗議，但仍想方設法的改善，讓需要這份產業的機關團體，仍有被需求的機會。

洪老闆說，就像你們現在來，我在印刷摸彩券的流水號，一個早上的工資也才500元，相較於資訊設備的影印店，現在已經沒有學徒願意學習了，畢竟誰會願意在昏暗的環境裡，還把自己弄得髒兮兮呢？所以活字印刷的工廠一間隨著一間關閉，而自己也打算在兩年後退休，期盼未來這些機台在有緣人的收藏下，能讓國人記住活字印刷術在臺灣曾經流存的記錄與見證。

指導老師盧樺熠主任說，帶著孩子們從嘉義北上，深度採訪東鑫印刷廠。除了讓孩子們學習到採訪的技巧與整理稿件的能力外。最重要的是，希望孩子們能從洪老闆的身上學習到對於文化保存的使命與責任。把自己的志業堅持到最後一刻，並且能夠透過自己最大的努力，讓各大的媒體朋友們，記住活字印刷術在臺灣的歷史與重要性。

校長郭春松表示，圓夢計畫的申請，就是讓孩子對於社會有不同的好奇，可以透過自己的實踐與踏查，讓自己跟土地間產生不同的情感與流動。感謝財團法人雨果文化教育基金會林文煌董事長贊助，讓永慶的孩子們，可以用各種不同的方式圓夢、可以用各種不同的方式實踐自己對於臺灣這片土地的愛與關懷。