　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

科展區預賽　嘉義永慶高中2特優2佳作前進全國賽

▲▼ 永慶高中科展成績閃亮　兩項特優作品前進全國賽爭榮譽 。（圖／永慶高中提供）

▲▼ 永慶高中科展區預賽成績閃亮，兩項特優作品前進全國賽 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立暨縣市公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉義縣永慶高中表現十分突出，共榮獲2個特優、2個佳作的閃亮佳績。其中，工程學科組(一)的「太陽能智慧儲能探究與改良」以及行為與社會科學組的「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」分別奪下該組的特優，即將代表第四區(雲林縣、嘉義市、嘉義縣)前進全國賽，為校爭光。永慶高中郭春松校長表示，科學與科技是該校的發展重點與特色之一，而且每年都在全國賽拿下不錯的成績，今年也同樣信心滿滿。此外，今年第四區代表參加全國賽的作品總共8件，而永慶高中就佔了四分之一強，實屬不易。

▲▼ 永慶高中科展成績閃亮　兩項特優作品前進全國賽爭榮譽 。（圖／永慶高中提供）


本屆科展永慶高中共有四件作品參賽，結果四件全數獲獎，得獎率百分百，在在顯示永慶高中不管是自然科學或社會科學教育都十分紮實。獲獎作品分別有工程學科組──粘瀞云、蕭英佳和蔡承志同學以「太陽能智慧儲能探究與改良」榮獲特優；行為與社會科學科組──許弼荏同學以「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」榮獲特優；農業與食品學科組──陳彥秀、黃聆毓和蔡詠晴同學以「花生殼粉萃取液BV-2發炎之保護作用」榮獲佳作；電腦與資訊學科組──王柏翔、賴正寶同學則以「深度學習進行手語辦識初探」榮獲佳作。

▲▼ 永慶高中科展成績閃亮　兩項特優作品前進全國賽爭榮譽 。（圖／永慶高中提供）

其中工程學科組的粘瀞云、蕭英佳、蔡承志，以及行為與社會科學科組的許弼荏同學，將代表第四區前進全國賽，爭取榮譽。科展榮獲特優的四位同學，除了蔡承志是高二生外，其他三位都是高一的學生，初試啼聲即獲佳績，學生都非常興奮，其中粘瀞云、蕭英佳還是該校「AI科技特色班」的學生。

▲▼ 永慶高中科展成績閃亮　兩項特優作品前進全國賽爭榮譽 。（圖／永慶高中提供）


郭t春松表示，科學與科技是學校的發展重點與特色之一，且年年榮獲佳績。而本次科展在行為與社會科學組獲得肯定的許弼荏，是以社會科學的質性研究投入科展競賽，竟然能在競賽中獲得評審委員們一致的肯定與支持，實屬難得！而指導老師與學生能夠從性別平權的角度，著眼於告別式禮俗，帶領一般人從不同的角度來思考愛與生死的議題，頗有深度與啟發性。


許弼荏表示，因為家人工作屬性的關係，生離死別的場面從小就佔據了他大半的生活，甚至從小學開始，爸爸就帶著他穿梭於各種告別式或殯儀館的場合。不過從小讓他印象深刻，甚至感到衝擊的，就是各項習俗、禁忌中所存在的「男尊女卑」的觀念。他希望透過科展研究的過程，重新爬梳與反思性別平權在告別式禮俗循序漸進落實的可能性，也期盼未來能夠在面對家屬真正的需求時，提供更尊重男女性別的儀式作法。


許弼荏指導老師盧樺熠說，孩子歷經教育學習的過程，重新檢視父親看似很平凡的工作內容，進而反思性別平權的價值觀，並以科學的精神加以探究，不僅說明孩子跳脫「階級複製」的侷限，更展現知識與智慧的成熟，很令人感動與佩服。

▲▼ 永慶高中科展成績閃亮　兩項特優作品前進全國賽爭榮譽 。（圖／永慶高中提供）


至於另一組榮獲特優的作品，為何選擇太陽能光電做為探究的議題呢？粘瀞云表示，最初是因為幾年前高雄興達發電廠跳電造成全台大停電的事件，讓她開始關注台灣能源的問題，而綠能恰恰是政府近幾年大力推動的能源政策，而其中又以「太陽能光電」所占比例最高。不過她和蕭英佳同學都發現，市售的太陽能產品仍存在一些缺點，譬如電源轉換容易出現空窗期，導致市電和太陽能的電力無法接續而造成電器無故關機，但當太陽能設施遇到關機或故障時，使用者往往無法第一時間從遠端得知，仍必須以人工方式切至市電才有電力可用。因此，他們希望藉由太陽能智慧儲能的探究，找到自動偵測、警示的改良方法，融合智慧、監控、管理、便利與實用五大面向，讓太陽能未來的應用可以更普及與便利。


郭春松說，「創造力」與「解決問題的能力」是未來ＡＩ世代勝出的最大關鍵，本次不管是自然科學的「太陽能智慧儲能探究與改良」，或者社會科學的「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」，都能突破傳統思維與框架，以科學的精神、創新的視角探究那些人們習以為常或不以為意的現象，如今獲獎就是給孩子最大的鼓勵和肯定，同時他也感謝所有指導老師的一路辛苦陪伴與指導，讓孩子獲得成就與榮譽。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定出爐
NBA大咖球星「攻擊下體」被趕出場！　對手痛苦倒地
狠父殺妻兒3死　7歲兒恐怖傷勢曝
17歲少年「轟51槍」衝去自首　律師點破關鍵：仍可重判
獨／宏達電紀念品曝光！　15萬股東嗨領
4大國營事業徵才！　起薪4.1萬
爆乳CEO「南半球」遭盜用！　藏鏡人慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

科展區預賽　嘉義永慶高中2特優2佳作前進全國賽

新北雪白油桐花季！土城下起「五月雪」　浪漫賞桐景點公開

提升員工防災意識　南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

中壢民宅氣爆議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：定期安檢免付費

夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

仁愛鄉賽德克四村與南投林管處成立共管會　齊推山林共好永續經營

屏科大「低碳植米飯糰」聯手7-ELEVEN　響應世界地球日

2023跟著蝴蝶去旅行活動登場　輕鬆漫遊20條玩蝶路線可享各項優惠

預防「神明廳火災」重演　南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

鹿港天后宮隔3年又淹水了！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

加拿大女離台前掉手機求助警　15hrs尋回讚：最棒國民外交

馬斯克「史上最大火箭」升空　4分鐘後爆炸！宣告任務失敗

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

17歲槍手朝店鋪狂掃42槍　搭小黃投案司機目擊腳軟

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

科展區預賽　嘉義永慶高中2特優2佳作前進全國賽

新北雪白油桐花季！土城下起「五月雪」　浪漫賞桐景點公開

提升員工防災意識　南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

中壢民宅氣爆議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：定期安檢免付費

夜市超噁豆花攤老闆「過水1秒」重複用塑膠杯　高雄衛生局勒令停業

仁愛鄉賽德克四村與南投林管處成立共管會　齊推山林共好永續經營

屏科大「低碳植米飯糰」聯手7-ELEVEN　響應世界地球日

2023跟著蝴蝶去旅行活動登場　輕鬆漫遊20條玩蝶路線可享各項優惠

預防「神明廳火災」重演　南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

快訊／一肩扛罪！新北17歲槍手「當街掃射51槍」　法院裁定收容

逾萬股民賺到！銀行調高特別股股息率　年率最高衝破5%

毒男遇警攔查急著喊離開　一查122包毒咖啡現形

陳昊森「現在單身」鬆口回應歐弟前妻緋聞！　現身香港活動受訪滿頭汗

總獎金510萬美金雪佛龍錦標賽　台灣錢珮芸首日衝上第1

被男友媽一直嫌「忍3年半才問出原因」！徐凱希提分手：很沒尊嚴

挖寶！彰化分署大拍賣　竹山4樓透天厝底價729萬詢問度最高

周玉蔻預言高嘉瑜2024一定落選　高：總是會有人扯後腿、架拐子

日本C130運輸機今出發吉布地！　自衛隊370人投入蘇丹撤僑

15吋MacBook Air將登場　郭明錤：不會搭載M3晶片

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

地方熱門新聞

夜市豆花攤「過水1秒」再用塑膠杯

南消七大隊結合台糖長榮酒店辦企業防災

議員曝瓦斯公司檢查收費價　欣桃：安檢免費

南消三大隊宣導檢視神明廳火災風險因子

花蓮垃圾去處　台泥氣化爐7月試運轉

斗六停車場用地變更！銀光樂活園區啟動

台南大雨特報黃偉哲提醒留意天氣變化

2022大選　台東2名當選人遭判當選無效

台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

新北雪白油桐花季　浪漫賞桐景點公開

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

南投103人預約接種猴痘疫苗

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

桃園環保局招考450名清潔隊員　5/1起報名

更多熱門

相關新聞

永慶高中繁星台成清陽交政　44人上榜

永慶高中繁星台成清陽交政　44人上榜

112年大學繁星推薦21日放榜，嘉義縣立永慶高中榜單十分閃耀，台大、成大、清大、陽交、政大等頂尖大學均有學生上榜，錄取率超過七成，共44人上榜，其中國立大學和醫學大學錄取率高達66%。郭春松校長表示，今年錄取頂大的這些孩子所考上的科系，都刷新了永慶高中的新紀錄，每一個都是創校以來錄取該校系的第一人。

永慶高中學測成績五科頂標人數62人次

永慶高中學測成績五科頂標人數62人次

探索老工藝　永慶高中踏查活字印刷廠

探索老工藝　永慶高中踏查活字印刷廠

永慶高中80學生白水湖壽島淨灘

永慶高中80學生白水湖壽島淨灘

大學特殊選才永慶高中4人上榜

大學特殊選才永慶高中4人上榜

關鍵字：

高中科學競賽永慶高中

讀者迴響

熱門新聞

女子按摩屁股熱熱的　竟是推拿師噴了

女手腳遭綁墜亡　警消趕到又1男墜樓

17歲男狂掃51槍　嬤：從小就不乖，竟壞到開槍

嘉義一家4口3死1重傷！鄰曝「妻1舉動」引殺機

東西忘車上「運將開40分鐘」趕回桃機　客豪送萬元小費

還沒完！10縣市紫爆豪雨彈夜襲熱區出爐

大學畢業拍私密片賺1600萬　夫妻慘了

女娃鼻塞…阿嬤5秒神技「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

17歲槍手闊氣丟千元車資　說謝謝再下車投案

宋仲基羅馬緊牽愛妻　凱蒂孕肚曝光

30歲男「常感疲倦+尿尿有泡」　醫嘆：腎臟已受損

馬斯克看星艦爆炸　發文恭喜SpaceX

綠色人行道「激凸」被拍到！一票人狂笑　內行解答

即／嘉義爸持刀砍殺妻兒後自戕　3死1重傷

更多

最夯影音

更多
文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了

文彬直播認硬撐「我的職業，我該承受」　生前願「妹妹幸福」..她：無處傾訴了
新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

新北當街掃射影片曝！換彈匣連轟30多槍　黑衣男悠閒搭小黃離去

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

ASTRO文彬在自家身亡！　得年25歲...警方：推測是輕生

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

女娃鼻塞…阿嬤神技5秒「鼻涕瀑布狂瀉」！百萬人驚呼

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

新北警跨區買宵夜被抓包　退休學長：你們真的完了

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面