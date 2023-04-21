科展區預賽　嘉義永慶高中2特優2佳作前進全國賽

▲▼ 永慶高中科展區預賽成績閃亮，兩項特優作品前進全國賽 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

國立暨縣市公私立高中第四區科展成績揭曉，嘉義縣永慶高中表現十分突出，共榮獲2個特優、2個佳作的閃亮佳績。其中，工程學科組(一)的「太陽能智慧儲能探究與改良」以及行為與社會科學組的「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」分別奪下該組的特優，即將代表第四區(雲林縣、嘉義市、嘉義縣)前進全國賽，為校爭光。永慶高中郭春松校長表示，科學與科技是該校的發展重點與特色之一，而且每年都在全國賽拿下不錯的成績，今年也同樣信心滿滿。此外，今年第四區代表參加全國賽的作品總共8件，而永慶高中就佔了四分之一強，實屬不易。



本屆科展永慶高中共有四件作品參賽，結果四件全數獲獎，得獎率百分百，在在顯示永慶高中不管是自然科學或社會科學教育都十分紮實。獲獎作品分別有工程學科組──粘瀞云、蕭英佳和蔡承志同學以「太陽能智慧儲能探究與改良」榮獲特優；行為與社會科學科組──許弼荏同學以「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」榮獲特優；農業與食品學科組──陳彥秀、黃聆毓和蔡詠晴同學以「花生殼粉萃取液BV-2發炎之保護作用」榮獲佳作；電腦與資訊學科組──王柏翔、賴正寶同學則以「深度學習進行手語辦識初探」榮獲佳作。

其中工程學科組的粘瀞云、蕭英佳、蔡承志，以及行為與社會科學科組的許弼荏同學，將代表第四區前進全國賽，爭取榮譽。科展榮獲特優的四位同學，除了蔡承志是高二生外，其他三位都是高一的學生，初試啼聲即獲佳績，學生都非常興奮，其中粘瀞云、蕭英佳還是該校「AI科技特色班」的學生。



郭t春松表示，科學與科技是學校的發展重點與特色之一，且年年榮獲佳績。而本次科展在行為與社會科學組獲得肯定的許弼荏，是以社會科學的質性研究投入科展競賽，竟然能在競賽中獲得評審委員們一致的肯定與支持，實屬難得！而指導老師與學生能夠從性別平權的角度，著眼於告別式禮俗，帶領一般人從不同的角度來思考愛與生死的議題，頗有深度與啟發性。



許弼荏表示，因為家人工作屬性的關係，生離死別的場面從小就佔據了他大半的生活，甚至從小學開始，爸爸就帶著他穿梭於各種告別式或殯儀館的場合。不過從小讓他印象深刻，甚至感到衝擊的，就是各項習俗、禁忌中所存在的「男尊女卑」的觀念。他希望透過科展研究的過程，重新爬梳與反思性別平權在告別式禮俗循序漸進落實的可能性，也期盼未來能夠在面對家屬真正的需求時，提供更尊重男女性別的儀式作法。



許弼荏指導老師盧樺熠說，孩子歷經教育學習的過程，重新檢視父親看似很平凡的工作內容，進而反思性別平權的價值觀，並以科學的精神加以探究，不僅說明孩子跳脫「階級複製」的侷限，更展現知識與智慧的成熟，很令人感動與佩服。



至於另一組榮獲特優的作品，為何選擇太陽能光電做為探究的議題呢？粘瀞云表示，最初是因為幾年前高雄興達發電廠跳電造成全台大停電的事件，讓她開始關注台灣能源的問題，而綠能恰恰是政府近幾年大力推動的能源政策，而其中又以「太陽能光電」所占比例最高。不過她和蕭英佳同學都發現，市售的太陽能產品仍存在一些缺點，譬如電源轉換容易出現空窗期，導致市電和太陽能的電力無法接續而造成電器無故關機，但當太陽能設施遇到關機或故障時，使用者往往無法第一時間從遠端得知，仍必須以人工方式切至市電才有電力可用。因此，他們希望藉由太陽能智慧儲能的探究，找到自動偵測、警示的改良方法，融合智慧、監控、管理、便利與實用五大面向，讓太陽能未來的應用可以更普及與便利。



郭春松說，「創造力」與「解決問題的能力」是未來ＡＩ世代勝出的最大關鍵，本次不管是自然科學的「太陽能智慧儲能探究與改良」，或者社會科學的「公平？以自我敘說談告別式禮俗之性別平等」，都能突破傳統思維與框架，以科學的精神、創新的視角探究那些人們習以為常或不以為意的現象，如今獲獎就是給孩子最大的鼓勵和肯定，同時他也感謝所有指導老師的一路辛苦陪伴與指導，讓孩子獲得成就與榮譽。