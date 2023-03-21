嘉義永慶高中繁星「台成清陽交政」　錄取率超過七成44人上榜

▲永慶高中繁星大放異彩，台成清陽交政等頂尖大學錄取率高 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

112年大學繁星推薦21日放榜，嘉義縣立永慶高中榜單十分閃耀，台大、成大、清大、陽交、政大等頂尖大學均有學生上榜，錄取率超過七成，共44人上榜，其中國立大學和醫學大學錄取率高達66%。郭春松校長表示，今年錄取頂大的這些孩子所考上的科系，都刷新了永慶高中的新紀錄，每一個都是創校以來錄取該校系的第一人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

攻取頂大的學生分別是楊宇意錄取台大法律系財經法學組、陳青渝錄取成大資訊工程學系、陳祐鈞錄取清大材料科學工程學系、黃正漢錄取陽明交大資訊工程學系、鄭光希錄取政大資訊管理學系。

永慶高中今年繁星榜單十分亮眼，國立大學上榜率53%，除台大、成大、清大、陽交、政大等頂尖大學之外，中字輩的中央、中興、中正也都榜上有名，其他台師大、高師大、海大、暨大、東華、台北大、北市大、高雄、嘉義、台南、屏東、宜蘭、聯合等各具特色的優質大學也都通通上榜。其中86%的學生都以前三志願錄取心中的理想校系，更有64%的學生是以第一志願錄取理想科系。值得一提的是，永慶高中國中部直升學生的表現特別優異，佔繁星推薦錄取人數的62%，當中直升學生佔國立大學錄取人數的66%。

繁星錄取的學生中，永慶高中直升學生占62%，前述5位頂大學生都是國中部直升，這些學生選擇就近入學，經過三年勤奮耕耘，都如願考上自己心目中的理想大學。至於畢業於其他國中而選擇就讀永慶高中的學生，表現也十分優異，如莊景婷、葉晏岑、唐思岑、黃政霖、黃彥倫、何柏勳、劉妍彤、李姿賢等人，也都分別錄取了海大、嘉大、高雄、屏東、宜蘭、金門、北市大等優質大學。郭春松表示，今年錄取的校系都是未來前景看好，且具競爭力的科系，相當不容易，尤其隨著AI人工智慧話題的發燒，本校今年錄取資訊、人工智慧、電子工程等相關系所的比例顯著較往年提高許多，一來是本校「AI科技特色班」辦學成效的彰顯，二來則是本校長期在科學與科技教育的耕耘成果。

郭春松表示，隨著永慶高中學生人數的增加，以及申請入學和分科考試的機會越來越多，許多有高遠目標與理想的學生，並盲目也不急著透過繁星隨意選各科系上榜，而是把目標放在後面的申請入學和七月份的分科考試，今年將是永慶高中很重要轉型的一年。