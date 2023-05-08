收海外生救少子化！　高教大老：池塘的魚少只好從境外撈

▲立委陳靜敏提醒，推動高教國際化後，應考量私校能否提供足夠的教學量能。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

為推動台灣高等教育國際化、協助公私立大學招收境外生，立法院教育及文化委員會今（8日）舉行「如何強化台灣高等教育」公聽會。實踐大學前校長陳振貴指出，少子化衝擊私校經營，唯有向境外撈學生，私校才能補足生源，推動高教國際化、訂定國際專法，刻不容緩，這也是開啟台灣教改2.0的新契機。

立院教文會今舉行「如何強化台灣高等教育國際教育制度、品質及提升人才培育」公聽會，由立委張其祿主持，邀集各大學代表討論如何強化台灣高等教育國際化，並討論由立委鍾佳濱等人提案訂定的「國際教育及海外學習法」專法草案，針對國內學生赴海外學習、境外生來台的照顧與服務等，以專法明文規範。

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曾任靜宜、嶺東科大及實踐3所大學校長的高教大老陳振貴表示，少子化衝擊私校經營，私校退場屢見不鮮，未來私校經營有三支箭，首先，除了學費收入外，應增加募款、開拓其他財源；其次，發展特色與產業對接，讓學生一畢業就可就業；最後就是營造國際化環境，「既然池塘的魚少了，只好從境外撈」，因此，訂定國際教育專法刻不容緩，並提升到國家戰略層級，朝國際教育發展，是台灣教改2.0的新契機，教育部應該盡快訂定相關配套，

曾擔任成大國際教育長、立委陳靜敏則說，高教朝國際化擴張後，應該考量私校是否有足夠的量能，以及是否有足夠的EMI課程（全英語課程）？境外生來台是否能得到妥善照顧且不會有歧視問題？之前曾聽說南部有一所大學的東南亞籍博士班境外生，妻小來台探視，卻被誤認要來台賣淫，遭不法旅館監控的歧視事件。她表示，樂見國際教育專法通過，但相關配套也要規劃完善。

台大國際處副處長李君浩說，台大、台師大、台科大三校校長目前人正在馬來西亞，與當地13所中學簽約，鼓勵優秀高中生畢業後來台讀大學，台大已積極向海外攬才，目前台大有超過一成的境外生，並提供優秀境外生續讀獎學金，可以繼續攻讀碩博士班；而針對台灣弱勢生也提供「希望出航」獎學金，鼓勵學生到海外留學。