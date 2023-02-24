嘉義永慶高中學測成績5科頂標人數62人次　較去年成長兩成

▲▼ 永慶高中學測成績頂標人數較去年成長兩成 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學學測成績放榜，嘉義縣永慶高中表現亮眼，各科滿級分共有4人次，而五科達頂標的人數共有62人次，比去年的51人次，成長幅度達21%。學測成績自然組「國英數A自」四科，以陳青渝的55級分、陳祐鈞53級分、黃正漢52級分，社會組「國英數B社」四科，以楊宇意55級分、余芊億48級分，表現得最為亮眼。

永慶高中郭春松校長表示，今年學測各科題目的難度均較去年提高許多，全國各科滿級分人數也大幅降下，但永慶高中仍在國、英、社三科有學生滿級分，分別是楊宇意(國、社)、陳青渝(國) 、黃仲翔(英)。此外值得一提的是，本校各科達頂標的人數不減反增，從去年的51人次，增加為62人次，成長了21%，其中又以國文的成長幅度最高，高達75%，整體學測成績仍是嘉縣公立學校之冠。

郭春松強調，今年滿級分的學生，全部都是永慶高中國中部直升上來的學生，而達頂標的學生中，也有近八成是直升的孩子。永慶高中六年一貫的教學，讓每年學測成績都開出紅盤。過往嘉義優秀學生選擇高中時，寧可選擇市區，離家較遠的學校，此次滿級分和達頂標學生的亮眼成績，在在證明社區高中也能拼出好成績。

郭春松說，過去兩三年疫情反反覆覆的來擾亂，孩子的學習過程多多少少都受到了影響，感謝永慶每個高三的孩子都在疫情中挺過來，而且送給自己一份亮眼的成績單。另外，也感謝各領域所有老師的用心陪伴，總是犧牲下班時間，留下來為學生解惑，讓學生不管學業或心理層面都得到最好的支持與照顧，今日這份榮耀是校內師生共同努力的結果。