　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義永慶高中學測成績5科頂標人數62人次　較去年成長兩成

▲▼ 永慶高中學測成績頂標人數較去年成長兩成 。（圖／永慶高中提供）

▲▼ 永慶高中學測成績頂標人數較去年成長兩成 。（圖／永慶高中提供）

記者翁伊森／嘉義報導

大學學測成績放榜，嘉義縣永慶高中表現亮眼，各科滿級分共有4人次，而五科達頂標的人數共有62人次，比去年的51人次，成長幅度達21%。學測成績自然組「國英數A自」四科，以陳青渝的55級分、陳祐鈞53級分、黃正漢52級分，社會組「國英數B社」四科，以楊宇意55級分、余芊億48級分，表現得最為亮眼。

▲▼ 永慶高中學測成績頂標人數較去年成長兩成 。（圖／永慶高中提供）

永慶高中郭春松校長表示，今年學測各科題目的難度均較去年提高許多，全國各科滿級分人數也大幅降下，但永慶高中仍在國、英、社三科有學生滿級分，分別是楊宇意(國、社)、陳青渝(國) 、黃仲翔(英)。此外值得一提的是，本校各科達頂標的人數不減反增，從去年的51人次，增加為62人次，成長了21%，其中又以國文的成長幅度最高，高達75%，整體學測成績仍是嘉縣公立學校之冠。

郭春松強調，今年滿級分的學生，全部都是永慶高中國中部直升上來的學生，而達頂標的學生中，也有近八成是直升的孩子。永慶高中六年一貫的教學，讓每年學測成績都開出紅盤。過往嘉義優秀學生選擇高中時，寧可選擇市區，離家較遠的學校，此次滿級分和達頂標學生的亮眼成績，在在證明社區高中也能拼出好成績。

郭春松說，過去兩三年疫情反反覆覆的來擾亂，孩子的學習過程多多少少都受到了影響，感謝永慶每個高三的孩子都在疫情中挺過來，而且送給自己一份亮眼的成績單。另外，也感謝各領域所有老師的用心陪伴，總是犧牲下班時間，留下來為學生解惑，讓學生不管學業或心理層面都得到最好的支持與照顧，今日這份榮耀是校內師生共同努力的結果。

ET快訊
快訊／雲豹上訴成功！　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場
領到6000元要怎麼花？　一票人「答案超真實」
徐若瑄表妹夫逝享年35歲！　留下妻子與1歲兒
大谷翔平蟬聯百大球星第1名！　擊退去年MVP「法官」
20歲女遭囚禁爆打輪流性侵！　差點被賣到泰國
小S看到「41歲長腿人妻」大哭！　合照曝光：我要加油了
長榮航空丟震撼彈！　多航線機票超狂「6千有找」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

新學年新生僅4人「全校只剩27學生」　彰化64年潭墘國小走入歷史

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用　231席方便電子票證繳費

台61線部分路段3／1限速降為80　宣導期間寄發宣導單告知

嘉義永慶高中學測成績5科頂標人數62人次　較去年成長兩成

台南市南區里長聯誼會　全面支持市府開發南山公墓

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食　四階段飲食控管搭配運動

新北大火燒出毒煙「飄惡臭」！決策大轉彎　大崁國小明全校停課

韓國人氣女團ITZY粉絲們注意　桃捷備妥加班車疏運協助追星

國際扶輪3502地區照顧弱勢獨老　捐贈190箱營養品　

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

李佳穎駁離婚傳言「有心人士亂講話」　熱戀小9歲男友「同一天生日」：好奇妙

被韓星探相中！陳冠叡飛韓國追夢　親姊心疼曝：曾因內定遭淘汰

跟暗戀男同學是鄰居！　萌妹狂求媽帶她去拜年

政院通過3800億特別預算　十項目含發6000、通勤月票

男喝ㄎㄧㄤ搖晃進超商買泡麵　掏大把零錢結帳請店員幫數XD

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

新學年新生僅4人「全校只剩27學生」　彰化64年潭墘國小走入歷史

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用　231席方便電子票證繳費

台61線部分路段3／1限速降為80　宣導期間寄發宣導單告知

嘉義永慶高中學測成績5科頂標人數62人次　較去年成長兩成

台南市南區里長聯誼會　全面支持市府開發南山公墓

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食　四階段飲食控管搭配運動

新北大火燒出毒煙「飄惡臭」！決策大轉彎　大崁國小明全校停課

韓國人氣女團ITZY粉絲們注意　桃捷備妥加班車疏運協助追星

國際扶輪3502地區照顧弱勢獨老　捐贈190箱營養品　

苗警2周千人次掃蕩黑幫+詐欺+毒品　逮255人羈押3嫌

國際郵輪終於要來！基隆市府：建全新郵輪品牌　2023停靠船程一次看

228連假期間繳納違規罰款　利用行動支付方式超便利

快訊／雲豹提上訴結果出爐　3球員懲處減輕、董事長遭禁賽20場

2歲女童被4流浪狗包圍啃咬　「全身60道咬痕」多重器官衰竭身亡

女負氣離家放大絕！　提醒警方「關心」男友...劇情超展開

和MVP當隊友！　迪文森佐談柯瑞、字母哥二人「領袖魅力」

八里輪胎廠燒18hrs！消防徹夜輪班還出動怪手　飄惡臭業者慘了

陽明醫哥讚小三「神似AV女優田中寧寧又敢玩」空姐妻怒告　結果曝

台灣人最愛親子城市！台中奪冠　海外城市日本就佔4名

Gotcha！內衣捕獸夾抓住8KG胖貓 姐姐「魔性嘲笑」網驚：內衣超大

地方熱門新聞

新北大火決策轉彎　大崁國小明停課

韓女團ITZY粉絲注意　桃捷備妥加班車

機車猴136縣道狂飆！壓車撞電桿慘遭雙殺

台南市南區里長聯誼會支持開發南山公墓

「胃鏡縮胃」減重法術後飲食

疫情蔓延下　美女醫師跟著老子斷捨離

黃偉哲相會翁倩玉邀約看國際蘭展

新生僅4人　彰化64年潭墘國小廢校

虎科大「永續發展暨社會責任處」揭牌

屏東首創「行動生活復能車」主動出擊、守護鄉親健康

雲林路邊停車要收費了　斗六市178格先試辦

智慧路邊停車格中西、安平區擴大啟用

基隆人嘆「回家好難」　謝國樑將赴南港搭9026

提升池上鄉閱讀實力　企業捐贈行動圖書車

更多熱門

相關新聞

探索老工藝　永慶高中踏查活字印刷廠

探索老工藝　永慶高中踏查活字印刷廠

永慶高中學生鄭諭璟、許弼荏、蘇芯怡、陳思齊等4名同學，憑藉著對傳統產業瞭解的熱愛，透過校內的圓夢計畫，深度採訪逐漸在台消失的活字印刷術，希望藉由實際的採訪與體驗，喚醒國人及年輕學子對於活字印刷術的重視。

永慶高中80學生白水湖壽島淨灘

永慶高中80學生白水湖壽島淨灘

大學特殊選才永慶高中4人上榜

大學特殊選才永慶高中4人上榜

永慶高中全人教育　師生攻頂玉山前峰

永慶高中全人教育　師生攻頂玉山前峰

嘉義縣111年全中運奪下8金9銀11銅

嘉義縣111年全中運奪下8金9銀11銅

關鍵字：

永慶高中郭春松學測放榜

讀者迴響

熱門新聞

狠愛演拆夥真相！牛排3年後終於解答：我也沒辦法

吳宗憲錄大陸節目重摔！躺地「鐵條插出」畫面曝

韓女團遇死亡車禍！她右臉全碎

快訊／入夜急降雨！「2縣市」發布大雨特報

友轉帳3元備註「在這走了」！他衝現場已屍僵

中天主播王又正被爆太傲嬌「團隊全走人」

小六童「全身冒紅斑」！轉診大醫院：已癌症晚期

更強冷氣團11°C冰台　變天雨10天

「每天喝1飲品」痛風機率增1.7倍！不治療下場曝

打火英雄棄公職投奔台積電　超誘人年薪曝光

她更衣被看光！婆婆見乳頭顏色酸：太多人用

炎亞綸深夜道歉：最缺的是我的同理心

基隆大雨特報　新山水庫卻「乾到見底」

認愛首PO文！　王淨「男友視角照連發」甜炸7萬網

楊繡惠泳池睹「漂浮甜不辣」　游近才知情侶調情：都蝌蚪

更多

最夯影音

更多
出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單

出國玩驚覺全變了！關韶文揪空姐Emily暢聊空服員百寶袋秘辛　陳映庄醫師詳解常備藥清單
樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

樹林車站拍遺失物湧300人！　1萬3標Switch內含驚喜爽翻

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

小S抱緊AKIRA嗆聲：林志玲怎麼樣～　聽到她懷孕小發福..超興奮XD

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

告遊戲橘子「不要臉髒東西」　丁特求償2070萬：打倒他們

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

陳喬恩「若重來不會公開戀情」　淚崩吐心聲：極度沒有安全感

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面